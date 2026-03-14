Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη μετά τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πονάμε, είμαστε ματωμένοι για τον χαμό αυτού του παιδιού, κλαίμε όλη τη μέρα. Όλοι πονάμε. Και για το παιδί που χάθηκε και γι’ αυτό που διεπράχθη». Οι συγγενείς του δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, τι έχει συμβεί. Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε στενός συγγενής του 23χρονου, αλλά και θείος του, που συγκλονίζει λέγοντας ότι το παιδί που έπεσε νεκρό στην Καλαμαριά είναι δικό τους παιδί, θέλοντας να δείξει την αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένεια του 20χρονου.

«Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια, που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα» είπε στην εκπομπή του MEGA ο θείος του 23χρονου.

«Του έστησαν ενέδρα και αμύνθηκε»

Όσον αφορά στο αιματηρό επεισόδιο, ο θείος του 23χρονου υποστηρίζει ότι ξεκίνησε μέσα από μια αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών. Δηλώνει βέβαιος, πως έστησαν ενέδρα στον ανιψιό του και υποστηρίζει, ότι το κακό έγινε στην προσπάθειά του να αμυνθεί. «Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω, ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί».

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. συνοδεία δικηγόρου και παραδέχτηκε, ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν. Όπως υποστηρίζει, ήταν μόνος.

«Παραδόθηκε οικειοθελώς και έπρεπε να παραδοθεί και πρέπει να κάτσει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει», λέει ο θείος του. Ο 23χρονος βρέθηκε σήμερα Σάββατο (14/3) ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.