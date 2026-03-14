Ανακοινώθηκε η απόφαση για την υπόθεση της Καλαμαριάς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε εις βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τού απήγγειλε, εκτός από την κακουργηματική δίωξη για την ανθρωποκτονία και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος), ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τις συνθήκες θανάτου του 20χρονου που μαχαιρώθηκε από 23χρονο στην Καλαμαριά αποκαλύπτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύει η voria, ο νεαρός κατέληξε από σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος. Η τεχνική σύμβουλος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με βαριά αιμορραγία.

Όπως εξήγησε, “ως προς την αιτία θανάτου, το παιδί κατέληξε από μαζική απώλεια αίματος”. Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος υπέστη ολιγαιμικό σοκ, καθώς εκτιμάται ότι έχασε περίπου δύο λίτρα αίματος. Η κ. Ζαγγελίδου σημείωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσθιο μέρος του θώρακα, στην περιοχή του προκάρδιου.

“Η αιτία ήταν μια ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς του από ένα τέμνον όργανο”, ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο νεαρός δέχτηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Ωστόσο, όπως τόνισε, το πρώτο πλήγμα ήταν αυτό που αποδείχθηκε μοιραίο.

Παράλληλα, από την εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος έφερε και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Το σοβαρότερο από αυτά ήταν ένα κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.