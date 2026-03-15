Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωση του πλανήτη. Η λαμπερή βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται ξανά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και συγκίνηση. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια πολιτική διάσταση, καθώς διεξάγεται εν μέσω μιας εξαιρετικά φορτισμένης διεθνούς συγκυρίας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Η πολιτική διάσταση της φετινής τελετής

Η σκηνή των Όσκαρ έχει αποτελέσει πολλές φορές στο παρελθόν βήμα πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας τη βραδιά σε χώρο δημόσιου διαλόγου.

Φέτος, η τελετή αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο κλίμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στους νικητές, αλλά και στα μηνύματα που θα ακουστούν από τη σκηνή. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέαμα και τη συγκυριακή πολιτική φόρτιση.

Απρόβλεπτες εξελίξεις και φαβορί

Η 98η τελετή αναμένεται να είναι μία από τις πιο συναρπαστικές των τελευταίων ετών, καθώς δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα φαβορί και οι τελικές αποφάσεις μπορεί να επιφυλάσσουν ανατροπές.

Με 16 υποψηφιότητες, η ταινία Sinners («Αμαρτωλοί») του Ράιαν Κούγκλερ σημειώνει ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Παρά την εντυπωσιακή επίδοση, η εμπειρία δείχνει ότι ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν εγγυάται ανάλογες νίκες – χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ, που από 13 υποψηφιότητες απέσπασε μόλις δύο βραβεία.

Στη δεύτερη θέση των υποψηφιοτήτων βρίσκεται το One Battle After Another («Μια Μάχη Μετά την Άλλη») του Πολ Τόμας Άντερσον με 13, ενώ ακολουθούν το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το Sentimental Value («Συναισθηματική Αξία») του Γιοακίμ Τρίερ και το Marty Supreme του Τζος Σάφντι με εννέα υποψηφιότητες. Το Hamnet («Άμνετ») της Κλόε Ζάο συγκεντρώνει οκτώ.

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση καταγράφεται με τη «Bugonia» («Βουγονία») του Γιώργου Λάνθιμου, που έχει τέσσερις υποψηφιότητες, όσες και τα «F1: The Movie» του Τζόζεφ Κοζίνσκι, «The Secret Agent» («Ο Μυστικός Πράκτορας») του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο και «Train Dreams» του Κλιντ Μπέντλεϊ.

Παρά το ρεκόρ των «Αμαρτωλών», η κούρσα δείχνει να ευνοεί το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Η ταινία έχει ήδη επικρατήσει σε σημαντικές διοργανώσεις όπως τα Golden Globe, Critics Choice, DGA, ACE, ASC, BSC και BAFTA Awards. Ο Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα Directors Guild Awards, ένδειξη που συχνά προαναγγέλλει και την οσκαρική επιτυχία.

Οι μεγάλες ερμηνείες και οι διεκδικητές

Στις Χρυσές Σφαίρες, το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» τιμήθηκε ως καλύτερη ταινία μιούζικαλ ή κωμωδία, ενώ ο Άντερσον απέσπασε και το βραβείο σκηνοθεσίας. Το «Άμνετ» της Κλόε Ζάο κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας, με την Τζέσι Μπάκλεϊ να βραβεύεται για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο.

Οι «Αμαρτωλοί» διακρίθηκαν στα Screen Actors Guild Awards, όπου κέρδισαν το βραβείο καλύτερου καστ, ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν τιμήθηκε για την ερμηνεία του.

Για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, φαβορί θεωρείται ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme». Ανταγωνιστές του είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο («Μια Μάχη Μετά την Άλλη»), ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Αμαρτωλοί») και ο Βάγκνερ Μόουρα («Ο Μυστικός Πράκτορας»).

Στον Α΄ Γυναικείο Ρόλο, η Τζέσι Μπάκλεϊ προηγείται για το «Άμνετ», ενώ η Έμα Στόουν («Βουγονία») και η Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική Αξία») διεκδικούν δυνατά την έκπληξη.

Το διεθνές Όσκαρ και τα φαβορί

Η κατηγορία διεθνούς ταινίας θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες. Το προβάδισμα έχει η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, όμως δυνατές υποψηφιότητες είναι και οι «Sirat» (Ισπανία), «Ο Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία), «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία) και «Ένα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία).

Το κόκκινο χαλί και οι παρουσιαστές

Όπως κάθε χρόνο, τα φώτα θα στραφούν πρώτα στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre. Εκεί θα παρελάσουν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ – από τους υποψήφιους Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν, έως αστέρες που θα αναλάβουν ρόλο παρουσιαστή.

Η λίστα των παρουσιαστών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Έιντριεν Μπρόντι, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κίραν Κάλκιν, Κρις Έβανς, Τσέις Ινφίνιτι, Μάικι Μάντισον, Ντέμι Μουρ, Κουμέιλ Ναντζιάνι, Μάγια Ρούντολφ και Ζόε Σαλντάνα, ενώ προστίθενται οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ, Πολ Μέσκαλ, Γουίλ Άρνετ, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Οι Μπρόντι, Κάλκιν, Μάντισον και Σαλντάνα επιστρέφουν ως περσινοί νικητές των ερμηνευτικών βραβείων, αν και δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιες κατηγορίες θα εμφανιστούν.

Αφιερώματα σε Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ρομπ Ράινερ

Η φετινή τελετή θα περιλαμβάνει αφιερώματα σε δύο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή. Η Ακαδημία θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του, που συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση του ανεξάρτητου σινεμά.

Παράλληλα, θα υπάρξει αφιέρωμα στον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Ρομπ Ράινερ, έναν δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο αμερικανικό σινεμά. Στο αφιέρωμα θα συμμετάσχουν οι Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, πρωταγωνιστές της εμβληματικής ταινίας του «When Harry Met Sally», οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή για να τον τιμήσουν.