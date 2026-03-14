Η Γαλλία δεν θα στείλει πολεμικά πλοία προκειμένου να επιληφθούν της ασφαλούς διέλευσης δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στους ισχυρισμούς ότι η Γαλλία θα ανταποκριθεί στοκάλεσμα του Τραμπ, λέγοντας «δεν είναι αλήθεια». «Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε. «Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική» ανέφερε σε άλλο μήνυμα, ενώ ένα ακόμη ανέφερε: «Σταματήστε την κινδυνολογία».

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις του στο Truth Social αναφέρθηκε σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα, τονίζοντας ότι εφόσον καταναλώνουν το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, θα πρέπει και οι ίδιες να συμβάλουν στην υπεράσπισή τους. Λίγες ώρες μετά την αρχική δημοσίευση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να επιμένει στη θέση του. Υποστήριξε ότι οι χώρες που λαμβάνουν το πετρέλαιο, οφείλουν να «φροντίζουν για τη διέλευση» των πλοίων μεταφοράς και πρότεινε η διαδικασία αυτή να είναι μια συλλογική προσπάθεια.