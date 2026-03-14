Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν σύντομα να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την προστασία τους από πιθανές ιρανικές επιθέσεις. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Σε ερώτηση για το πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα ξεκινήσει τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Θα συμβεί σύντομα».

Ο πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης αν οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν διαφέρουν ως προς τον τρόπο τερματισμού των συγκρούσεων.

«Λοιπόν, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, υποθέτω, είναι διαφορετική χώρα από εμάς», δήλωσε ο Τραμπ.