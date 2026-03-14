Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (14/3/26)πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ⁠ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλα κράτη θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταφέρουμε να είναι τα Στενά του Ορμούζ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!» καταλήγει ο στο μήνυμα του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ διέψευσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές στη Σαουδική Αραβία

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σοβαρές ζημιές σε πέντε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, τα αεροσκάφη είχαν πληγεί από ιρανική πυραυλική επίθεση.

Ωστόσο, ο Τραμπ, μέσω της ίδιας πλατφόρμας, υπογράμμισε ότι, αν και η βάση είχε δεχθεί πλήγμα πριν από λίγες ημέρες, τα αεροσκάφη δεν «χτυπήθηκαν ούτε καταστράφηκαν». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τέλος πρόσθεσε ότι: «Τέσσερα από τα πέντε δεν υπέστησαν ουσιαστικά καμία ζημιά και έχουν ήδη επιστρέψει σε υπηρεσία. Το ένα είχε λίγο μεγαλύτερες φθορές, αλλά σύντομα θα επιστρέψει στον αέρα».