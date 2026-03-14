Η γαλλική κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου, προτείνοντας ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός από τον Νοέμβριο του 2024. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την πρόταση, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου την έχει αποδεχθεί ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Βηρυτός εκφράζει ανησυχία ότι η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα.

Δεσμεύσεις και παρακολούθηση

Αν το σχέδιο γίνει αποδεκτό, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα δεσμευτεί να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από το έδαφός της. Επιπλέον, θα εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν έναν μηχανισμό παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα πιθανές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ή επικείμενες απειλές.

Οριοθέτηση συνόρων και ειρηνευτική προοπτική

Η τελική φάση του γαλλικού σχεδίου προβλέπει την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς και μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, έως το τέλος του 2026, όπως αναφέρει το Axios.

Το γαλλικό σχέδιο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, να αποτρέψει μια παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου και να ενισχύσει τη διεθνή πίεση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Τέλος, η διπλωματική πρωτοβουλία του Παρισιού παρουσιάζεται σε μια περίοδο που το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, έχοντας ως στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.