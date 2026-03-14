O επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι, το Ιράν θα αντιδράσει σε κάθε επίθεση που θα δεχθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της απέναντι σε κάθε απειλή.

Επίσης, ο Αραγτσί τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά όπως δήλωσε είναι «κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους».

Παράλληλα ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι, αν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές εγκαταστάσεις, θα πλήξουμε τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και τους συνεργάτες τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.