Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στο θέμα της επέκτασης του NBA στην Ευρώπη, μία κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον κόσμο του μπάσκετ.

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ερυθρό Αστέρα, υπογράμμισε ότι πίσω από όλα κρύβονται κυρίως οικονομικά κίνητρα. Επιπλέον, ο Λιθουανός τεχνικός έκανε σχόλια και για τον ρόλο της FIBA στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι δηλώσεις του Λιθουανού:

«Ο σύλλογος πρέπει να κάνει αυτό που είναι καλύτερο για εκείνον και να δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Αγαπώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά το ΝΒΑ — ειδικά όταν είναι πλέι οφ — είναι κάτι άλλο. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση ώστε να παίζεται σε ατμόσφαιρα όπως όταν έρχεστε στη Σερβία ή την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα είναι καινούργια, χρήματα, χρήματα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν μου αρέσει η FIBA, αυτοί βρίσκονται πίσω από όλα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε. Η FIBA και η Ευρωλίγκα παλεύουν 20 χρόνια και τώρα είναι λογικό ότι βρίσκονται πιο κοντά στο ΝΒΑ. Στον αθλητισμό όλα πρέπει να γίνονται για τους φιλάθλους, όπως εδώ, και όχι για το Μάντσεστερ. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει, και για μένα η Ευρωλίγκα είναι υπέροχη, αν και έχει πάρα πολλούς αγώνες»