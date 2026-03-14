Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο ΝΒA.

Οι διαιτητές έκαναν λάθος και έδωσαν την κατοχή στους Μάβερικς, ενώ η μπάλα στην πραγματικότητα ανήκε στους Καβαλίερς. Οι παίκτες του Ντάλας, χωρίς να αντιληφθούν το λάθος, προχώρησαν κανονικά σε επίθεση προς το αντίπαλο καλάθι, προκαλώντας έκπληξη σε παίκτες και προπονητές και στους δύο πάγκους.

Λίγο αργότερα, το λάθος διορθώθηκε και η κατοχή πέρασε στους Καβαλίερς, με όλους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την αστεία, αλλά και σπάνια, στιγμή του αγώνα.

Δείτε το βίντεο:

The refs gave the ball to the WRONG team… who then attacked the WRONG basket 😭 pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL — BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026