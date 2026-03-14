Ρόκετς – Πέλικανς 107-105

Στο πιο δραματικό παιχνίδι της βραδιάς, οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Νιου Όρλιανς Πέλικανς με 107-105, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντουράντ. Ο έμπειρος σταρ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι περίπου οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος για το 105-104 και στη συνέχεια με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 107-105. Η τελευταία προσπάθεια του Μάρεϊ απλώς διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Ντουράντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ ο Έιμεν Τόμπσον κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, προσθέτοντας και οκτώ ασίστ. Για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 35 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-24, 57-49, 80-72, 107-105

Κλίπερς – Μπουλς 119-108

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 119-108, με τον Καουάι Λέοναρντ να σημειώνει 28 πόντους και τον Μπένεντικτ Μαθούριν να προσθέτει άλλους 26.

Από την πλευρά των Μπουλς, ο Τζος Γκίντι κατέγραψε τριπλ νταμπλ με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-28, 63-57, 93-85, 119-108

Πέισερς – Νικς 92-101

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Πέισερς με 101-92. Ο Τζέιλεν Μπράνσον ηγήθηκε με 29 πόντους και 9 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Όου Τζι Ανουνόμπι με 25 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Ο Μίτσελ Ρόμπινσον πέτυχε επίσης νταμπλ-νταμπλ με 12 πόντους και 22 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζάρας Γουόκερ είχε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-24, 45-56, 74-76, 92-101

Μάβερικς – Καβαλίερς 105-138

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κυριάρχησαν απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς και πήραν εύκολη νίκη με 138-105. Ο Εβάν Μόμπλι ήταν ο κορυφαίος με 29 πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρόσθεσε 24 πόντους και οκτώ ασίστ.

Για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 25 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-38, 50-67, 83-108, 105-138

Ράπτορς – Σανς 122-115

Οι Τορόντο Ράπτορς επικράτησαν των Φοίνιξ Σανς με 122-115, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση με 36 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ για τους Σανς ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Γκριν με 34 πόντους και ο Ντέβιν Μπούκερ με 31.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 59-62, 86-92, 122-115

Πίστονς – Γκρίζλις 126-110

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν άνετη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 126-110. Ο Τζέιλεν Ντούρεν ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Σημαντική συμβολή είχε και ο Κέιντ Κάνιγχαμ με 17 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ για τους Γκρίζλις ο Τζαβόν Σμολ πέτυχε 23 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-35, 68-61, 98-94, 126-110

Μπλέιζερς – Τζαζ 124-114

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ με 124-114. Ο Σκουτ Χέντερσον και ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσαν από 25 πόντους, ενώ ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 21 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Για τους Τζαζ, ο Μπράις Σένσαμπο ξεχώρισε με 31 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-38, 66-58, 95-89, 124-114