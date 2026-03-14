Αναστάτωση και σκηνές έντασης σημειώθηκαν σε αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στο Ιράκ, όταν η αναμέτρηση διακόπηκε εξαιτίας πυραύλων που εμφανίστηκαν στον ουρανό πάνω από το γήπεδο.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Ερμπίλ και την Αλ–Μινάα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάγκασαν τους υπεύθυνους να προχωρήσουν στη διακοπή του για λόγους ασφαλείας.

Την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη, ακούστηκαν σειρήνες, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πύραυλοι εμφανίστηκαν στον ουρανό της περιοχής. Οι αξιωματούχοι του αγώνα αντέδρασαν άμεσα, σταματώντας την αναμέτρηση προκειμένου να προστατευτούν παίκτες, τεχνικά επιτελεία και φίλαθλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, με τις αρχές να αποφασίζουν τελικά την οριστική διακοπή του αγώνα.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνονται οι πύραυλοι να περνούν πάνω από το γήπεδο, οδηγώντας στην άμεση παύση της αναμέτρησης.