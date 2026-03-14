Η εκρηκτική ανάπτυξη της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών δεν έχει αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο ψυχαγωγούνται εκατομμύρια νέοι σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναδεικνύεται και μια πιο σκοτεινή διάσταση: η αξιοποίηση των διαδικτυακών παιχνιδιών ως εργαλείου προπαγάνδας και στρατολόγησης από εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές εκθέσεις ασφαλείας, οι πλατφόρμες gaming μετατρέπονται σταδιακά σε πεδία «ήπιας διείσδυσης», όπου ακραίες ιδεολογίες μπορούν να φτάσουν σε νεανικά κοινά με τρόπο λιγότερο ορατό από τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα.

Η βιομηχανία των videogames συγκαταλέγεται πλέον στους μεγαλύτερους τομείς ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των παικτών υπολογίζεται σε περισσότερους από 3,5 δισεκατομμύρια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η διείσδυση του gaming στις νεαρές ηλικίες. Μεγάλο ποσοστό παιδιών και εφήβων παίζει καθημερινά σε κονσόλες, υπολογιστές ή κινητά, γεγονός που δημιουργεί μια τεράστια ψηφιακή κοινότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η επικοινωνία μέσω chat, φωνητικών συνομιλιών και online ομάδων αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας.

Ακριβώς αυτή η κοινωνική διάσταση είναι που προσελκύει το ενδιαφέρον εξτρεμιστικών δικτύων.

Εκθέσεις ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας επισημαίνουν ότι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν υιοθετήσει τεχνικές «gamification» για να προσελκύσουν νεότερους χρήστες. Δημιουργούν δηλαδή μηχανισμούς επιβράβευσης, κατατάξεις και αποστολές, μιμούμενες τη λογική των ίδιων των παιχνιδιών.

Μέσα από διαδικτυακές συνομιλίες ή ιδιωτικές ομάδες, οι στρατολόγοι επιχειρούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη παικτών και να τους εκθέσουν σταδιακά σε ακραίο περιεχόμενο.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί η δημιουργία τροποποιημένων εκδόσεων γνωστών videogames, όπου το περιεχόμενο προσαρμόζεται ώστε να προωθεί βίαιες ή τρομοκρατικές αφηγήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες εκδόσεις διανέμονται σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικά παιχνίδια, προσελκύοντας νέους που αναζητούν δωρεάν ψυχαγωγία.

Προπαγάνδα μέσω ψηφιακής κουλτούρας

Τα videogames δεν χρησιμοποιούνται μόνο ως χώρος άμεσης στρατολόγησης. Πλάνα και αισθητική από δημοφιλείς τίτλους αξιοποιούνται και σε βίντεο προπαγάνδας που απευθύνονται σε νεανικό κοινό.

Με τον τρόπο αυτό, η βία παρουσιάζεται μέσα από γνώριες εικόνες και μηχανισμούς παιχνιδιού, δημιουργώντας μια επικίνδυνη «εξοικείωση» με ακραίες ιδεολογίες.

Η πρακτική αυτή δεν περιορίζεται σε τζιχαντιστικές οργανώσεις. Αναλυτές επισημαίνουν ότι και ομάδες άλλων πολιτικών άκρων επιχειρούν να αξιοποιήσουν παρόμοιες στρατηγικές στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συντονισμένες επιχειρήσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης τέτοιου περιεχομένου. Σε πρόσφατη δράση εντοπίστηκαν και αφαιρέθηκαν χιλιάδες σύνδεσμοι που οδηγούσαν σε υλικό στρατολόγησης ή βίαιης προπαγάνδας μέσα από gaming πλατφόρμες ή συναφείς υπηρεσίες streaming και επικοινωνίας.

Ωστόσο, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τα όρια μεταξύ ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης γίνονται ολοένα πιο ασαφή.

Η αξιοποίηση των videogames από εξτρεμιστικά δίκτυα αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση: την ανάγκη ψηφιακής παιδείας και επαγρύπνησης.

Καθώς οι νέοι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, η κατανόηση των κινδύνων, η ενεργή συμμετοχή των γονέων και η συνεργασία κρατικών αρχών με τις εταιρείες τεχνολογίας καθίστανται κρίσιμες.

Το gaming παραμένει ένας χώρος δημιουργίας, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης. Όμως, η χρήση του ως εργαλείου προπαγάνδας υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πιο δημοφιλείς μορφές ψυχαγωγίας μπορούν να μετατραπούν σε πεδία ιδεολογικής αντιπαράθεσης.