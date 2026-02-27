Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Pennsylvania, όπου ένα αγόρι 11 ετών κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 42χρονο πατέρα του, έπειτα από διαφωνία για… τα video games.

Θύμα είναι ο Douglas, ενώ δράστης φέρεται να είναι ο υιοθετημένος γιος του, Clayton. Η οικογένεια είχε προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού το 2018 και, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Στις 12 Ιανουαρίου, ημέρα των γενεθλίων του, ο 11χρονος γιόρτασε στο σπίτι με ένα πάρτι που οι γονείς του είχαν οργανώσει. Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε περάσει όμορφα, περιγράφοντας μάλιστα την τούρτα που είχε ετοιμάσει η μητέρα του ως «τεράστια». Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε αργότερα το βράδυ, όταν ήρθε η ώρα για ύπνο και ο πατέρας του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να παίζει. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο πατέρας πήρε την κονσόλα και την τοποθέτησε σε χρηματοκιβώτιο, όπου βρισκόταν και ένα άδειο περίστροφο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το παιδί φέρεται να σηκώθηκε, να άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και να πήρε τόσο την κονσόλα όσο και το όπλο, το οποίο στη συνέχεια γέμισε με σφαίρες. Όπως φέρεται να είπε, ήταν πολύ θυμωμένος. Μπήκε στο υπνοδωμάτιο των γονιών του και πυροβόλησε τον πατέρα του στο κεφάλι.

Η μητέρα, Jillian Dietz, ξύπνησε από τον θόρυβο και, σε κατάσταση σοκ, αναζητούσε τι είχε συμβεί. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 11χρονος της είπε ότι ο πατέρας του ήταν νεκρός και πως ο ίδιος τον είχε σκοτώσει.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες και δικάζεται ως ενήλικας. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δηλώνουν συγκλονισμένοι από τη σκληρότητα της πράξης, ενώ παραμένει ασαφές αν το παιδί έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών του, καθώς – όπως αναφέρεται – δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.