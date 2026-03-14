Ένα εντυπωσιακό επιστημονικό εύρημα έρχεται να ανατρέψει βασικές αντιλήψεις για τη συμπεριφορά των παγετώνων στον πλανήτη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τεράστιες σπειροειδείς «στήλες» στο εσωτερικό της παγοκάλυψης της Γροιλανδίας, ένα φαινόμενο που παρέμενε ανεξήγητο για περισσότερο από μία δεκαετία. Η ανακάλυψη δείχνει ότι το βαθύ στρώμα πάγου μπορεί να είναι πιο «μαλακό» και δυναμικό από ό,τι πίστευε μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα.
Οι δομές αυτές φαίνεται να σχηματίζονται μέσω θερμικής συναγωγής, δηλαδή από αργές, κυκλικές κινήσεις που προκαλούνται από διαφορές θερμοκρασίας μέσα στον πάγο. Αντί για ένα εντελώς συμπαγές και ακίνητο υλικό, όπως συχνά φανταζόμαστε, ο πάγος σε μεγάλα βάθη μπορεί να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα ρευστό σύστημα που κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Οι επιστήμονες παρομοιάζουν τη διαδικασία με το νερό που βράζει σε μια κατσαρόλα, όπου τα θερμότερα στρώματα ανεβαίνουν προς την επιφάνεια και τα ψυχρότερα κατεβαίνουν.
Η σημασία της ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την κατανόηση των κλιματικών αλλαγών. Η παγοκάλυψη της Γροιλανδίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την άνοδο της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως. Αν ο πάγος κινείται εσωτερικά με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί μέχρι σήμερα, τότε τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μελλοντικής τήξης και της μεταβολής της μάζας του ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθούν.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι η κατανόηση αυτών των «κρυφών» κινήσεων μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα στις προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η παγοκάλυψη σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται. Σε μια εποχή όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η τήξη των πάγων και οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα απασχολούν όλο και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα, κάθε νέα γνώση για τους μηχανισμούς που διέπουν το πολικό περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η ανακάλυψη υπενθυμίζει ότι ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται «παγωμένες» και αμετάβλητες, η φύση κρύβει δυναμικές διαδικασίες που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Και δείχνει ότι η επιστημονική έρευνα συνεχίζει να αποκαλύπτει πτυχές του πλανήτη που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν στο σκοτάδι, αλλά μπορούν να καθορίσουν το μέλλον των παράκτιων κοινωνιών και της παγκόσμιας οικονομίας.
Πώς δολοφόνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ τον Χαμενεΐ
«Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι» - Προσφορές από τα 827 ξενοδοχεία της πόλης
Η Κοιλάδα των Πλανητών: Το απόκοσμο μέρος όπου οι πέτρες ζωντανεύουν και αναπαράγονται
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα – Ραντεβού από… Ιούνιο
Σοκ στην κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιοι παίρνουν τα πάντα και ποιοι τίθενται εκτός
«Μην επιστρέψεις, θα σε σκοτώσουν»
Τέλος στα «αδελφομοίρια»: Ο νέος νόμος για τις κληρονομιές που σταματά τους οικογενειακούς καβγάδες
Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την επίθεση στο νησί Χαργκραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς»
Στο έλεος του κακοποιητή συντρόφου της - Η καταγγελία της όπως λέει, αρχειοθετήθηκε χωρίς να ενημερωθεί
Τι έχει μετανιώσει ο Σαμαράς
Καρκίνος: Βρήκαν γονίδιο που τον εξολοθρεύει – Προοπτικές για νέα φάρμακα
Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Ανατροπή στη θεωρία της κατάρρευσης των Μάγια – Τι αποκαλύπτουν ιζήματα λίμνης στη Γουατεμάλα
Έρευνα σε ιζήματα λίμνης στη Γουατεμάλα δείχνει ότι η ξηρασία από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει την παρακμή ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της προκολομβιανής Αμερικής
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται προληπτικά η συσκευή παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS
Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή καλούνται να ελέγξουν εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση
Ποιος ελέγχει τις δεξιότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης;
Μεγάλη είναι η ζήτηση για εργαζόμενους που έχουν κατάρτιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με τους εργοδότες στην Ελλάδα να δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε «τεχνολογικά προηγμένους» εργαζόμενους, ένα από τα υψηλότερα σχετικά ποσοστά μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 […]