Σε μια συντονισμένη διεθνή επιχείρηση κατά του κυβερνοεγκλήματος, περισσότερες από 45.000 κακόβουλες διευθύνσεις IP και servers τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ 94 άτομα συνελήφθησαν και άλλοι 110 παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Operation Synergia III, πραγματοποιήθηκε από τις 18 Ιουλίου 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 και συντονίστηκε από την INTERPOL, με συμμετοχή αστυνομικών αρχών από 72 χώρες και περιοχές του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η INTERPOL μετέτρεψε τεράστια δεδομένα σε επιχειρησιακή πληροφορία, διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ κρατών και παρείχε υποστήριξη σε τακτικές επιχειρήσεις. Οι αρχές σε διάφορες χώρες προχώρησαν σε οργανωμένες δράσεις, όπως εφόδους σε κρίσιμες τοποθεσίες και απενεργοποίηση κακόβουλων δραστηριοτήτων, κατασχέθηκαν συνολικά 212 ηλεκτρονικές συσκευές και servers.

Ο Neal Jetton, Διευθυντής του Τμήματος Κυβερνοεγκλήματος της INTERPOL, δήλωσε ότι η επιχείρηση αποδεικνύει τη δύναμη της παγκόσμιας συνεργασίας και την ικανότητα των αρχών να διαλύουν εγκληματικά δίκτυα, να αναχαιτίζουν νέες απειλές και να προστατεύουν τα θύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν ποικίλες μεθόδους για να εξαπατούν τα θύματα τους:

Στο Μακάο της Κίνας, οι αρχές εντόπισαν περισσότερες από 33.000 ιστοσελίδες phishing και πλαστών ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ψεύτικων καζίνο και ιστότοπων κρίσιμων υποδομών, όπως τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες και πλατφόρμες πληρωμών. Τα θύματα εξαπατούνταν είτε μέσω καταθέσεων σε λογαριασμούς που δεν υπήρχαν είτε μέσω υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και στοιχείων πιστωτικών καρτών.

Στο Τόγκο, η αστυνομία συνέλαβε 10 άτομα που διαχειρίζονταν κύκλωμα απάτης από οικιστική περιοχή. Ορισμένοι ειδικεύονταν σε τεχνικά εγκλήματα, όπως η παραβίαση λογαριασμών κοινωνικών δικτύων, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν κοινωνική μηχανική για ρομαντικές απάτες και sextortion. Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματα μέσω ψεύτικων σχέσεων, πείθοντας φίλους και συγγενείς να κάνουν χρηματικές μεταφορές.

Στο Μπαγκλαντές, συνελήφθησαν 40 άτομα και κατασχέθηκαν 134 ηλεκτρονικές συσκευές σε πλαίσιο μεγάλου εύρους κυβερνοεγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως δάνεια και ψεύτικες θέσεις εργασίας, κλοπή ταυτότητας και απάτες με πιστωτικές κάρτες.

Κατά την επιχείρηση, η INTERPOL συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Group-IB, η Trend Micro και η S2W, για την παρακολούθηση των παράνομων δραστηριοτήτων και την ταυτοποίηση των κακόβουλων servers.

Η επιχείρηση Synergia III επιβεβαιώνει ότι το κυβερνοέγκλημα παραμένει μια πολυδιάστατη και εξελισσόμενη απειλή, απαιτώντας συνεχώς την παγκόσμια συνεργασία των αρχών ασφαλείας και των ειδικών στον τομέα της τεχνολογίας για την προστασία των πολιτών.

Οι δράσεις συντονίστηκαν ανάμεσα σε 72 χώρες και περιοχές, με ανταλλαγή πληροφοριών και τακτικές εφόδους σε κρίσιμες τοποθεσίες για την προστασία των θυμάτων και την αναχαίτιση εγκληματικών δικτύων. Ανάμεσα τους και η Ελλάδα…