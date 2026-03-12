ΈκθεσηΕΥΠ για την εθνική ασφάλεια περιγράφει ένα ρευστό και αβέβαιο γεωπολιτικό τοπίο, με πολλαπλές εστίες αναταραχών και αυξημένες απειλές. Σύμφωνα με το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι κίνδυνοι για τη χώρα εκτείνονται από την παραδοσιακή κατασκοπεία έως τον κυβερνοχώρο και την τρομοκρατία.

Η έκθεση σημειώνει ότι «στην κλασική της μορφή περιλαμβάνει προσπάθειες διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η απειλή έχει μεταφερθεί δυναμικά στο ψηφιακό πεδίο. Ξένες υπηρεσίες και τρίτοι αξιοποιούν το διαδίκτυο, τα social media και τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να προσεγγίσουν πρόσωπα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Ψευδή προφίλ, πλασματικές επαγγελματικές ταυτότητες και η χρήση του Dark Web διευκολύνουν τη στρατολόγηση συνεργατών και τη διακίνηση δεδομένων, ενώ οι κρυπτοσυναλλαγές προσφέρουν νέα μέσα αμοιβής και συγκάλυψης ιχνών. Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2025, η ΕΥΠ εντόπισε και απέτρεψε κατασκοπευτικές ενέργειες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, αξιοποιώντας πληροφορίες και τεχνικά μέσα σε Αλεξανδρούπολη και Σούδα.

Νέα εποχή για την τρομοκρατία

Η ΕΥΠ χειρίστηκε 19 σοβαρές ηλεκτρονικές επιθέσεις σε δομές του Δημοσίου, ενώ καταγράφηκαν 6 περιστατικά όπου χάκερ εισέβαλαν σε υπολογιστικά συστήματα ζητώντας «λύτρα». Επιπλέον, σε 6 περιπτώσεις χάκερ υφάρπαξαν e-mail και προσωπικά δεδομένα από δημόσιους φορείς.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τρομοκρατία εκμεταλλεύεται επίσης το διαδίκτυο για επιρροή και στρατολόγηση. «Ανησυχητική εξέλιξη είναι η αξιοποίηση online παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων ως πεδίων προσέγγισης και προσηλυτισμού ευάλωτων ατόμων, συχνά νεαρής ηλικίας. Η παραγωγή και διασπορά βίντεο-προπαγάνδας, η χρήση ανώνυμων καναλιών για τη μετάδοση οδηγιών, καθώς και η αξιοποίηση “deepfakes” για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου, συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η τρομοκρατία αποκτά νέα μέσα ενίσχυσης και διείσδυσης».

Η Υπηρεσία, μέσω του πληροφοριακού της δικτύου και της ανάλυσης δεδομένων, συνέδραμε τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας στην πρόληψη και αποτροπή απειλών που προέρχονται από ιδεολογικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τρομοκρατία.

Σε συνεργασία με ομόλογες υπηρεσίες του εξωτερικού, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης σε διαδικτυακές κοινότητες, gaming πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναπτύχθηκαν μηχανισμοί έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς σημαντική πρόκληση αποτελεί η δράση μεμονωμένων ατόμων ή μικρών πυρήνων που πραγματοποιούν επιθέσεις απλοϊκού σχεδιασμού με εύκολα προσβάσιμα υλικά.

Παράλληλα, διερευνώνται συνεχώς προσπάθειες παρείσφρυσης τρομοκρατικών στοιχείων στις μεταναστευτικές ροές, καθώς και περιστατικά ριζοσπαστικοποίησης σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ευάλωτοι πληθυσμοί.

Αύξηση ροών από τη Λιβύη

Η έκθεση καταγράφει σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών από την Τουρκία το 2025. Οι αφίξεις μέσω Έβρου μειώθηκαν κατά 6%, ενώ στα νησιά καταγράφηκε πτώση 56%, γεγονός που αποδίδεται στη βελτιωμένη συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές.

Αντίθετα, οι ροές από τη Λιβύη αυξήθηκαν κατά 304%. «Πιο συγκεκριμένα, το 2025 είχαμε 19.681 έναντι 4.794 αφίξεων το 2024. Η εξέλιξη αυτή απέδειξε την καθιέρωση της διαδρομής Λιβύης–Κρήτης ως κύριας σημασίας για τις αφίξεις παράνομων μεταναστών από την Αφρική στην Ευρώπη».

Όπως επισημαίνεται, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη Λιβύη, σε συνδυασμό με αδυναμίες των τοπικών Αρχών και τη διείσδυση παράνομων κυκλωμάτων, δυσχεραίνουν τη συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές. Η ΕΥΠ έχει προχωρήσει σε εκτενή «χαρτογράφηση» τοπικών δικτύων και εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας πληροφορίες από το δίκτυο επαφών της.