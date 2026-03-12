Με εντάσεις μεταξύ των αγροτών και την παρέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica στην πλατεία της ΧΑΝΘ, δίπλα στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη (12/3) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εγκαινίασε την κλαδική έκθεση Agrotica, έξω από την οποία είχαν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στην είσοδο επικράτησε ένταση όταν αγρότες επιχείρησαν να μπουν στην έκθεση και δεν τους επετράπη η είσοδος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό προκειμένου να αποτρέψουν τους αγρότες που ήθελαν να προσεγγίσουν την αίθουσα των εγκαινίων.

Το κλίμα που επικράτησε ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, αφού οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μπουν στον χώρο.