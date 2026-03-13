Ένας ορειβάτης στην Πολωνία γλίτωσε από θαύμα, όταν έπεσε από την υψηλότερη κορυφή της χώρας και κύλησε για αρκετά μέτρα, χωρίς ωστόσο να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο όρος Rysy, μια απότομη και βραχώδη κορυφή ύψους περίπου 2.500 μέτρων, καλυμμένη με χιόνι, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα των Τάτρα, στα σύνορα Πολωνίας – Σλοβακίας.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις αναφορές, κατάφερε να κατέβει μόνος του από το βουνό μετά το ατύχημα, χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, καθώς δεν είχε υποστεί σοβαρές κακώσεις.

Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε βίντεο

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που φορούσε στο κράνος του ο σύντροφός του και συνέβη το περασμένο Σάββατο στη διαδρομή από το Rysov.

Παρά τις καλές καιρικές συνθήκες και τους ασθενείς ανέμους, ο ορειβάτης έκανε ένα «λάθος βήμα», όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, χάνοντας την ισορροπία του και το κράτημά του με το πιολέ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η απότομη πτώση του στην πλαγιά.

#ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound – thisisslovakia @thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia

Οι συνοδοιπόροι του έσπευσαν ανήσυχοι προς το μέρος του και κάλεσαν βοήθεια. Ωστόσο, ο ίδιος παραπονέθηκε μόνο για πόνο στο μικρό του δάχτυλο.

Ο φίλος του, που ήταν γιατρός, τον εξέτασε επιτόπου και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Οι δύο άνδρες συνέχισαν μόνοι την κατάβασή τους από το βουνό.

Περιοχή με ιστορικό ατυχημάτων

Αν και το βίντεο προκαλεί σοκ, το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, καθώς ο ορειβάτης δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα Όρη Τάτρα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για σκι και ορειβασία, προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν εντυπωσιακά ευρωπαϊκά τοπία σε πιο προσιτές τιμές σε σχέση με την Ελβετία ή την Ιταλία.

Ωστόσο, η περιοχή έχει καταγραφεί και στο παρελθόν ως επικίνδυνη. Έχουν σημειωθεί θανάσιμα ατυχήματα, κυρίως στις κορυφές Rysy και στο μονοπάτι Orla Perc, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι συχνά απρόβλεπτες.

Τον περασμένο Απρίλιο, δύο τουρίστες από την Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά, όταν έπεσαν ενώ επιχειρούσαν ανάβαση στα Τάτρα.