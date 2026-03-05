Δημοφιλή
Στενά του Ορμούζ: Timelapse βίντεο δείχνει πώς άδειασε μέσα σε λίγες ώρες
Ένα timelapse βίντεο δείχνει πώς το Στενό του Ορμούζ άδειασε από πλοία μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει. Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν […]
Φρουροί της Επανάστασης: Ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ », δήλωσαν στο Telegram, […]
Ζελένσκι: Oι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έλαβε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή. «Λάβαμε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από τα (ιρανικής σχεδίασης) Shahed στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε σε ανάρτησή του στο «X», ο Ουκρανός Πρόεδρος. «Έδωσα οδηγίες […]
Το χρυσάφι της Πολωνίας στο τραπέζι της άμυνας για να γίνει όπλα
Η αμφιλεγόμενη πρόταση της κεντρικής τράπεζας να αξιοποιήσει μέρος των τεράστιων αποθεμάτων χρυσού για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών ανοίγει νέα πολιτική και οικονομική συζήτηση
ΥΠΕΞ Ιράν Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, δεν θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ»
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαπλώνεται. «Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο […]