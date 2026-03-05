Η Πολωνία, η χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού παγκοσμίως, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με μια νέα στρατηγική επιλογή: να αξιοποιήσει μέρος των αποθεμάτων της για να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της. Η ιδέα προέρχεται από τον διοικητή της National Bank of Poland, Adam Glapiński, ο οποίος προτείνει την πώληση μέρους των αποθεμάτων χρυσού της χώρας προκειμένου να εξασφαλιστούν σημαντικοί πόροι για αμυντικές δαπάνες.

Τα τελευταία χρόνια η Πολωνία έχει αυξήσει εντυπωσιακά τα αποθέματα χρυσού της, σε μια στρατηγική που στόχευε στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της χώρας. Σήμερα τα αποθέματα της Βαρσοβίας ξεπερνούν τους 500 τόνους, ποσότητα που κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα στους σημαντικότερους κατόχους χρυσού στην Ευρώπη. Η πολιτική αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο καθώς η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά τους τελευταίους μήνες.

Η νέα πρόταση προβλέπει ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αντλήσει έως και 48 δισεκατομμύρια ζλότι – περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια – μέσω πώλησης μέρους των αποθεμάτων χρυσού. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τη χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία ενισχύει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην Ευρώπη.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε συνάντηση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας με τον πρόεδρο της Πολωνίας Karol Nawrocki. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους, το σχέδιο εξετάζεται ως εναλλακτική λύση έναντι του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης εξοπλισμών SAFE, το οποίο έχει προτείνει η European Union.

Το πρόγραμμα SAFE, που προβλέπει δάνεια συνολικού ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βαρσοβία. Ο πρόεδρος Nawrocki και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να επιβαρύνει υπερβολικά τα δημόσια οικονομικά της Πολωνίας, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση για αξιοποίηση των αποθεμάτων χρυσού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τα 185 δισεκατομμύρια ζλότι. Από αυτά, περίπου 60 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να προέλθουν άμεσα από την κεντρική τράπεζα μέσω πωλήσεων χρυσού και άλλων χρηματοοικονομικών μηχανισμών.

Ωστόσο, η ιδέα αυτή έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και νομικές συζητήσεις στη χώρα. Το πολωνικό νομικό πλαίσιο περιορίζει αυστηρά τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να χρηματοδοτεί άμεσα την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι η υλοποίηση του σχεδίου πιθανόν να απαιτήσει ειδική νομοθετική ρύθμιση αλλά και συνεργασία με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Donald Tusk.

Ο Glapiński έχει αναγνωρίσει ότι το σχέδιο αντιμετωπίζει ορισμένες νομικές προκλήσεις, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η πώληση μέρους των αποθεμάτων χρυσού με τη δυνατότητα επαναγοράς τους στο μέλλον, αξιοποιώντας τη μεγάλη άνοδο της αξίας τους τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής προεδρίας, η αξία του χρυσού που αγόρασε η κεντρική τράπεζα την περίοδο 2023–2025 έχει αυξηθεί κατά περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της ανόδου των τιμών. Αυτή η σημαντική υπεραξία αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν την αξιοποίηση των αποθεμάτων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών αναγκών της χώρας.

Η Πολωνία βρίσκεται άλλωστε στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής άμυνας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της εγγύτητάς της με τη Ρωσία. Η αυξημένη ένταση στην Ανατολική Ευρώπη έχει οδηγήσει τη Βαρσοβία να αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες, οι οποίες ήδη συγκαταλέγονται στις υψηλότερες στο πλαίσιο του NATO.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα συνεχίζει να θεωρεί τον χρυσό στρατηγικό στοιχείο των αποθεμάτων της χώρας. Μέλη της διοίκησης έχουν δηλώσει ότι στόχος παραμένει η περαιτέρω αύξηση των αποθεμάτων έως και τους 700 τόνους, καθώς το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές. Το δίλημμα που ανοίγεται τώρα για την Πολωνία είναι χαρακτηριστικό της νέας εποχής γεωπολιτικής αβεβαιότητας: να διατηρήσει τα αποθέματα χρυσού ως ασπίδα οικονομικής ασφάλειας ή να τα αξιοποιήσει για την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας. Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εντάσεις αυξάνονται και η Ευρώπη επανεξετάζει τη στρατηγική της άμυνας, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την Πολωνία αλλά και για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.