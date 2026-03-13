Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ των ανδρών και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Handball Premier.

Οι -κάτοχοι του τίτλου- «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 44-30 του ΑΣΕ Δούκα στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, και απέκτησαν προβάδισμα δύο βαθμών έναντι της ΑΕΚ, διαφορά που δεν μπορεί να… ανατραπεί στη μια αγωνιστική που απομένει έως το τέλος της regular season.

Και αυτό γιατί η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, η οποία αντιμετωπίζει τον Διομήδη Άργους στη Νέα Κίο στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής, έχει το πάνω… χέρι σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τον «Δικέφαλο», καθώς η Ένωση πανηγύρισε τη νίκη στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ στον α΄ γύρο με 28-27, ωστόσο ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ματς του β΄ γύρου στο κλειστό της Ηλιούπολης με 32-26

Έτσι, οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Διομήδη και της ΑΕΚ με τον ΑΣΕ Δούκα για την τελευταία αγωνιστική αποκτούν… διαδικαστικό χαρακτήρα για τους «ερυθρόλευκους» και τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν (με πλεονέκτημα έδρας) στα ημιτελικά των πλέι οφ τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας και τον ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση του ΑΣΕ Δούκα με τον Ολυμπιακό είχε αναβληθεί, λόγω διεθνών υποχρεώσεων τριών παικτών των «ερυθρολεύκων», καθώς ο Ντιόγκο Βαλέριο αγωνιζόταν με την εθνική Πορτογαλίας στο EURO 2026, ενώ ο Λουτσιάνο Σκαραμέλι με την εθνική Χιλής και ο Tόμας Κανιέτε με την Εθνική Αργεντινής μετείχαν στο «2026 South and Central American Men’s Handball Championship»

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 14ης αγωνιστικής για τη Handball Premier:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1

Ιωνικός Ν.Φ.-Δράμα 1986 30-30

ΕΣΝ Βριλησσίων-ΠΑΟΚ 26-28

Ζαφειράκης Νάουσας-Φέρωνας Βέροιας 39-31

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1

ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΕΚ 31-31

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2

Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός 24-22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3

ΑΣΕ Δούκα-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-44

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 38

ΑΕΚ 36

ΠΑΟΚ 35

Ιωνικός Ν.Φ. 24 -20αγ.

—————————

Διομήδης Άργους 20

Δράμα 1986 19

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16 -20αγ.

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 15

—————————

ΕΣΝ Βριλησσίων 13 –Υποβιβάστηκε–

Φέρωνας Βέροιας 2 –Υποβιβάστηκε-