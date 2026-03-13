Η Μπόντο/Γκλιμτ είναι η έκπληξη της χρονιάς στο φετινό Champions League, καθώς οι Νορβηγοί πέτυχαν την πέμπτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση, αυτή τη φορά επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 3-0 και ένας οπαδός αποφάσισε να πανηγυρίσει την επικράτηση με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο οπαδός των Νορβηγών αποφάσισε να κουρευτεί στο στάδιο μετά το τέλος της αναμέτρησης με το σύνολο του Μουρίνιο, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.

Ένας οπαδός μετά την ολοκλήρωση του ματς έβγαλε την ξυριστική μηχανή και κούρεψε τον άλλο οπαδό, προσφέροντας στους υπολοίπους φιλάθλους και στον κόσμο, αδιαμφισβήτητα ένα ασυνήθιστο θέαμα.

Δείτε το βίντεο

Bodø/Glimt: 5 wins in the Champions League. A fan marked the occasion with a haircut in the stands ✂️💛 #UCL pic.twitter.com/8M2W3tyanV — DAZN Football (@DAZNFootball) March 13, 2026