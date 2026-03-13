Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον ΟΦΗ (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Super League, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν γνωστή την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι που είναι τιμωρημένος, τον Αντρέ Λουίζ που θα είναι ο έτερος μη κοινοτικός που «κόπηκε», τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, αλλά και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός