Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές και τα λάθη τους, ανακαλύπτοντας ότι μόνο με ειλικρίνεια και γενναιότητα μπορούν να ξαναχτίσουν, ό,τι κινδυνεύει να χαθεί. Για ακόμα μία φορά, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όμως η αλήθεια θα βρει τον δρόμο της προς το φως, δίνοντας χώρο σε δεύτερες ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα. Από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας αποφασίζει να καταθέσει τα όπλα με την Αρετή και δίνει στον Σταύρο το δικαίωμα να τη διεκδικήσει. Ο Σταύρος αντιλαμβάνεται ότι η Ελένη τον αγαπά αληθινά και κάνει ό,τι μπορεί, για να μην την αδικήσει.

Η Αρετή επιχειρεί να ζητήσει συγγνώμη από τον Οδυσσέα, όμως το νέο πρόσωπό του θα της κόψει τα φτερά. Ο Νταγιάννος μαθαίνει ότι πίσω από την επίθεση στη Μίνα κρύβεται η Άσπα, ενώ ο Άλκης βυθίζεται όλο και περισσότερο στον υπόκοσμο.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 52 (Δευτέρα 16/03)

Μετά τη σύγκρουση που είχε ο Οδυσσέας με την Αρετή, που τον κατηγορεί ότι ευθύνεται για τον ξυλοδαρμό της Ευθυμίου, αποφασίζει να καταθέσει τα όπλα, δίνοντας χώρο και το ελεύθερο στον Σταύρο να τη διεκδικήσει. Ο Σταύρος όμως καταλαβαίνει, ότι η Ελένη είναι αυτή που τον αγαπά πραγματικά. Παράλληλα, οι υποψίες του Πωλ για τη Μιρέλλα φουντώνουν και αποφασίζει να την έχει σε στενή παρακολούθηση, περιμένοντας να κάνει το πρώτο λάθος. Ο Νταγιάννος θα αναλάβει να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από το ατύχημα της Μίνας και θα βρεθεί απέναντι στον Μπακύρα, ενώ ο Άλκης μπλέκει όλο και πιο βαθιά στα δίχτυα του υποκόσμου. Η Ευθυμίου, νιώθοντας ότι η ζωή της απειλείται, στέλνει μήνυμα στην Αρετή.

Επεισόδιο 53 (Τρίτη 17/03)

Η Αρετή ακούει έκπληκτη την Ευθυμίου, να της λέει ότι ο Οδυσσέας δεν ευθύνεται για την επίθεση που δέχτηκε, ενώ ο Σταύρος προσπαθεί να λογικέψει τον εαυτό του, προκειμένου να μην είναι άδικος απέναντι στην Ελένη. Ο Οδυσσέας αποδέχεται την πρόταση της Αλεξάνδρας να βγουν έξω, ενώ ο Νταγιάννος μαθαίνει από τον Μπακύρα, ότι πίσω από την επίθεση κατά της Μίνας κρύβεται η Άσπα. Η Αρετή νιώθει την ανάγκη να ζητήσει μία συγνώμη από τον Οδυσσέα, αλλά αυτό που αντικρίζει όταν φτάνει στο σπίτι του, την παγώνει.

Επεισόδιο 54 (Πέμπτη 19/03)

Η Αρετή προσπαθεί να ζητήσει συγνώμη από τον Οδυσσέα μετά απ’ όσα της είπε η Ευθυμίου. Βλέπει όμως ένα άλλο πρόσωπο του Οδυσσέα, που δεν της αρέσει. Ο Νταγιάννος μαθαίνει την αλήθεια για την Άσπα, αλλά είναι σε δίλημμα για το αν θα το πει στη Μαρίκα. Όσο ο Πωλ προσπαθεί να μάθει πού είναι η Μιρέλλα, η Κατερίνη με την Αννέζα αποφασίζουν να ενώσουν ξανά την οικογένεια. Τη στιγμή που η Ελένη πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την τροπή που έχει πάρει η σχέση της με τον Σταύρο, εκείνος έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ERGAN. Ο Νταγιάννος προκειμένου να σωθεί η δουλειά του Εμπορικού Κέντρου, προτείνει στην Αρετή ένα νέο σχήμα συνεργασίας και ξαφνιάζεται με αυτόν που βλέπει μπροστά της.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:40

#MiaNyxtaMonο