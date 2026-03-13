Νέα…ζωή αποκτά ένας μέχρι πρότινος αναξιοποίητος χώρος, έκτασης 3.8 στρεμμάτων στη Ριζούπολη, καθώς εγκαινιάστηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το νέο πάρκο στη συμβολή των οδών Πιτυούντος και Βόλβης, στη Θερμίδα.

Οι εργασίες για το νέο πάρκο πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του νέου χώρου, φυτεύτηκαν 118 δέντρα μεταξύ άλλων κυπαρίσσια, γλαυκοί, πεύκα, ελιές και καλλωπιστικές ροδιές. Παράλληλα, φυτεύτηκαν 535 θάμνοι, όπως λιγούστρα, τριανταφυλλιές, πικροδάφνες, μαργαρίτες και δεντρολίβανα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον νέο χώρο πρασίνου έχει τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός 14 παγκάκια, 8 καλάθια καθαριότητας, 5 πινακίδες ειδικής σήμανσης για κατοικίδια καθώς και αυτόματο πότισμα.

«Δίνουμε ζωή σε μία έκταση που μέχρι χθες παρέμενε αναξιοποίητη. Μετά το νέο μίνι πάρκο στον Σταθμό Λαρίσης, σήμερα παραδίδουμε στους κατοίκους το νέο πάρκο της Θερμίδας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε “πράσινες ευκαιρίες” στις γειτονιές της Αθήνας με παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα και την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο κ. Δούκας.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε πως κάθε νέος χώρος πρασίνου στην Αθήνα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για μια βιώσιμη και φιλική πόλη.

«Η εικόνα εγκατάλειψης που επικρατούσε, αντικαταστάθηκε από 653 φυτά και δέντρα διαφόρων ειδών. Ο χώρος καθαρίστηκε, τα μπάζα απομακρύνθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκε ένας νέος πράσινος πνεύμονας».