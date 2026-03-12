Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Βουλιαγμένης με 14-11 στο πλαίσιο της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League. Το επόμενο ματς για τους Ερυθρόλευκους που παραμένουν αήττητοι στο εγχώριο πρωτάθλημα, είναι προγραμματισμένο κόντρα στον Παναθηναϊκό (15/3).

Απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος (6-6)

Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε δυναμικά το ματς προηγήθηκε με 2-0 χάρη σε ντοπιέτα του Σπάχιτς. Ωστόσο, οι Πειραιώτες αντέδρασαν και μείωσαν γρήγορα σε 2-1 με τον Γούβη και κατόπιν, ισοφάρισαν με τον Ζάλανκι.

Η Βουλιαγμένη πέρασε ξανά μπροστά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου (3-2), αλλά οι Ερυθρόλευκοι κατόρθωσαν να φέρουν το ματς ξανά στα ίσα με γκολ του Δήμου για το 3-3, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου οκταλέπτου κύλησαν χωρίς σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες και ξεχώρισαν οι σπουδαίες αποκρούσεις των τερματοφυλάκων.

Στη συνέχεια, η Βουλιαγμένη έκανε το 4-3 με εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι, ενώ ο Κάκαρης «απάντησε» για το 4-4.

Υπήρξαν διαδοχικές ισοπαλίες και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ σε απόλυτη ισορροπία, καθώς το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 6-6.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος

Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο τρίτο οκτάλεπτο και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο ματς με γκολ του Φουντούλη για το 8-7, στη συνέχεια ξανά, ο Φουντούλης εκτέλεσε άψογα πέναλτι και «έγραψε» το 9-7.

Οι Πειραιώτες κατόπιν, διεύρυναν το προβάδισμά τους για το 10-7 και το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με γκολ του Τόττη για τη Βουλιαγμένη, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 10-8.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των Πειραιωτών, όμως οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να επικρατήσουν με το τελικό, 14-11.

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 3-3, 3-3, 2-4, 3-4

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης 2, Αλμύρας, Τρούλος 2, Ούμποβιτς, Πατσιλινάκος 1, Σαπουνάκης, Κριστινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 1, Μαντζουρίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, Φουντούλης 3, Γούβης 1, Ζάλανκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου