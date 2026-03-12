Εγκλωβισμένος στην Ντόχα του Κατάρ ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαίφι. Ήταν απών από την αναμέτρηση της Παρί με την Τσέλσι.

Το τελικό 5-2 για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ είναι ένα αποτέλεσμα που στέλνει λογικά την Παρί Σεν Ζερμέν από τώρα στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η πρώτη παρτίδα των δύο ομάδων στο Παρίσι διεξήχθη χωρίς την παρουσία του ισχυρού άνδρα της γαλλικής ομάδας. Ο δισεκατομμυριούχος Νασέρ-Αλ Κελαίφι απουσίαζε τελικά από τη μάχη της ομάδας του Λουίς Ενρίκε με την αντίστοιχη των Λονδρέζων.

Ο Αλ Κελαίφι παρέμεινε εγκλωβισμένος στην Ντόχα του Κατάρ, καθώς λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν μπόρεσε να απογειωθεί αεροπλάνο από τη χώρα του. Ούτε καν με ιδιωτική πτήση δεν του επετράπη το ταξίδι στο Παρίσι, μιας και υπάρχει έντονη αβεβαιότητα στην κίνηση εντός εναέριου χώρου.

Μοναδική παρηγοριά του το γεγονός ότι η ομάδα του νίκησε με 5-2 και θα του προσέφερε ένα μικρό χαμόγελο.