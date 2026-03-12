Διότι η χώρα από την Ιβηρική Χερσόνησο αποτελεί… αφιλόξενο εδαφος για τους “πράσινους”. Δεν το λέμε εμείς. Το αναφέρει η παράδοση. Στην Ισπανία αγωνίστηκε 17 φορές στην πλούσια ευρωπαϊκή πορεία του. Στα υπέρ του; Μόλις μία ισοπαλία. Στα υπόλοιπα; Ήττες και μόνο ήττες.
Δείτε συνοπτικά αντιπάλους και αποτελέσματα.
UEFA Champions League (και τα προκριματικά):
Μπαρτσελόνα (3-1, 5-0, 5-1)
Μαγιόρκα (1-0)
Ρεάλ Μαδρίτης (3-0)
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (1-0)
Βαλένθια (2-1)
Ατλέτικο Μαδρίτης (2-0)
Μάλαγα (2-0)
Europa League (και τα προκριματικά),UEFA Cup:
Θέλτα Βίγκο (2-0)
Βιγιαρεάλ (3-2)
Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1)
Σεβίλλη (2-0)
Ντεπορτίβο Λακορούνια (4-2)
Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0)
Inter – Cities Fairs Cup:
Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0)
Ο πίνακας που δείχνει το αρνητικό σερί του Παναθηναϊκού:
Βρισκόμαστε στη φάση των «16», οι “πράσινοι” παίρνουν επάξια την ισοπαλία με σκορ 1-1 και ελπίζουν για κάτι καλύτερο στην Αθήνα. Αμ δε. Η Βιγιαρεάλ με γκολ των Ιμπαγάσα και Γιορέντε πέρασε νικηφόρα από το Ολυμπιακό Στάδιο και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και η ισπανική κακοδαιμονία συνεχίστηκε για τον Παναθηναϊκό.