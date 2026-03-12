Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού συνεχίζεται στη φάση των «16» του Europa League . Αντίπαλος εκεί η Μπέτις. Πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη το βράδυ (12/3, 19:45). Ούτως ή άλλως δύσκολη η αποστολή. Ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελεί η ρεβάνς στην Ισπανία.

Διότι η χώρα από την Ιβηρική Χερσόνησο αποτελεί… αφιλόξενο εδαφος για τους “πράσινους”. Δεν το λέμε εμείς. Το αναφέρει η παράδοση. Στην Ισπανία αγωνίστηκε 17 φορές στην πλούσια ευρωπαϊκή πορεία του. Στα υπέρ του; Μόλις μία ισοπαλία. Στα υπόλοιπα; Ήττες και μόνο ήττες.

Δείτε συνοπτικά αντιπάλους και αποτελέσματα.

UEFA Champions League (και τα προκριματικά):

Μπαρτσελόνα (3-1, 5-0, 5-1)

Μαγιόρκα (1-0)

Ρεάλ Μαδρίτης (3-0)

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (1-0)

Βαλένθια (2-1)

Ατλέτικο Μαδρίτης (2-0)

Μάλαγα (2-0)

Europa League (και τα προκριματικά),UEFA Cup:

Θέλτα Βίγκο (2-0)

Βιγιαρεάλ (3-2)

Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1)

Σεβίλλη (2-0)

Ντεπορτίβο Λακορούνια (4-2)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0)

Inter – Cities Fairs Cup:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0)

Ο πίνακας που δείχνει το αρνητικό σερί του Παναθηναϊκού:

Όπως καταλαβαίνει κανείς, παραδοσιακά οι εξόδους στην Ισπανία αποτελούν εφιάλτη για τον Παναθηναϊκό. Μοναδική… παραφωνία (θετική βέβαια) στο όλο αρνητικό σερί, αποτελούν οι αναμετρήσεις με τη Βιγιαρεάλ. Η μία δηλαδή. Αυτή στην Ισπανία, για τη σεζόν 2008-09, διοργάνωση ήταν το Τσάμπιονς Λιγκ.

Βρισκόμαστε στη φάση των «16», οι “πράσινοι” παίρνουν επάξια την ισοπαλία με σκορ 1-1 και ελπίζουν για κάτι καλύτερο στην Αθήνα. Αμ δε. Η Βιγιαρεάλ με γκολ των Ιμπαγάσα και Γιορέντε πέρασε νικηφόρα από το Ολυμπιακό Στάδιο και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και η ισπανική κακοδαιμονία συνεχίστηκε για τον Παναθηναϊκό.

Βαγγέλης Αλεξανδρής