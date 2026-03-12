Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να αναρρώσει από τον μυϊκό τραυματισμό στον δεξί μηρό, τον οποίο υπέστη στις 28 Φεβρουαρίου στον αγώνα της Αλ Νασρ εναντίον της Αλ Φάιγα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει φύγει από τη Σαουδική Αραβία εν μέσω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναρρώνει στην Ισπανία, έχοντας ένα μυστικό για την αποθεραπεία του και προκειμένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, αλλά και της εθνικής Πορτογαλίας.

Στη φωτογραφία, ο «CR7» φοράει ένα παπούτσι που καλύπτει ολόκληρο το πόδι. Πρόκειται για τον εξοπλισμό Cryo Sport, που διατίθεται στην αγορά από την μάρκα AVACR7, μια συνεργασία μεταξύ της Advanced Recovery for Athletes (AVA) και του ίδιου του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ο οποίος επένδυσε στην εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε από τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο Σαντάνα, το 2022.