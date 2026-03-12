Το τελευταίο διάστημα όλοι έχουμε στραφεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό της Ελένης Μενεγάκη και αναρωτιόμαστε αν θα επιστρέψει ή όχι στην τηλεόραση. Ωστόσο, οι αποκλειστικές πληροφορίες του YOUWEEKLY.GR στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση και συγκεκριμένα στα προσωπικά της, καθώς φέρεται ότι με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο περνά μια περίοδο απομάκρυνσης. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα, αν πρόκειται για μια ουσιαστική κρίση ή απλώς για μια φυσιολογική φάση απομάκρυνσης που μπορεί να βιώσει κάθε μακροχρόνια σχέση.

Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι επισημαίνουν πως, ακόμη και αν υπάρχουν δυσκολίες, οι δεσμοί που τους ενώνουν παραμένουν ισχυροί. Πέρα από τη μακρόχρονη κοινή τους ζωή, υπάρχει και η κόρη τους, η Μαρίνα, που αποτελεί αναμφίβολα έναν μόνιμο συνδετικό κρίκο ανάμεσά τους, ανεξάρτητα από τις προσωπικές ισορροπίες που μπορεί να αλλάζουν με τον χρόνο.

Οι φήμες για την κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου, δεν βασίζονται σε ένα μόνο γεγονός, αλλά σε μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν ερωτήματα. Και αυτό είναι το ότι δεν κάνανε κοινές εμφανίσεις, δεν την συνόδευσε ο Μάκης Παντζόπουλος στην κηδεία του Γ. Παπαδάκη και δεν έγινε κάποια δημοσίευση στα γενέθλια του από την Ελένη Μενεγάκη, όπως συνήθιζε.

Παρόλα αυτά ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε στην εκπομπή του και είπε πως τους είδε πριν 2 μήνες μαζί αγαπημένους. Αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί το ρεπορτάζ.