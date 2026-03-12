Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την απώλεια γνωστοποίησε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν ή τον παρακολούθησαν μέσα από τη μακρά πορεία του.

Έτσι λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης στις εμφανίσεις που πραγματοποιούν στο NOX ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου είχαμε ένα απρόσμενο. Καλέσανε στην σκηνή την Ηρώ, την πολύ γνωστή ερμηνεύτρια η οποία ήταν η τελευταία τραγουδοποιός που είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαρίνο στην τελευταία του εμφάνιση στον Κεραμεικό.

Μάλιστα ο Τ. Ζαχαράτος, ζήτησε από όποιον καλλιτέχνη βρισκόταν στο κοινό αν το επιθυμεί να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσουν όλοι μαζί στη μνήμη του μεγαλύτερου showman στην Ελλάδα.

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η μοναδική Ηρώ τραγούδησαν μαζί χθες το βράδυ λοιπόν προς τιμήν του Γιώργου Μαρίνου, για να εκράσουν την αγάπη τους, μιας και ξέρουμε το δέσιμο που είχε ο καθένας ξεχωριστά με τον καλλιτέχνη.