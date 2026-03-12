Το τροχαίο έγινε στην Ημαθία πριν από τρεις μέρες. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News, υπάρχει μία γυναίκα που περπατάει πεζή στο πεζοδρόμιο.

Ο δρόμος είναι διπλής κυκλοφορίας, με το αυτοκίνητο κινείται πάνω στη διαχωριστική γραμμή.

Ανοίγει το δεξί φλας με πρόθεση να στρίψει δεξιά και να πάει να παρκάρει. Δεν έχει τσεκάρει όμως ότι πίσω του υπάρχει ένα μηχανάκι.

Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να ξεφύγει από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υπάρξει μία σύγκρουση, και ο οδηγός μαζί με το μηχανάκι να εκτοξευθούν περίπου πέντε μέτρα μακριά και να πετάξουν τη γυναίκα που περπατούσε στον αέρα

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματίας.

</p><p> encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”allowfullscreenscrolling=”no”