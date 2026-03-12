Την αναστολή επ’ αόριστον της λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτό – Καλάβρυτα για λόγους ασφαλείας ανακοίνωσε ο ΟΣΕ. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Μαρτίου 2026, καθώς τα συνεχή φυσικά φαινόμενα και οι κατολισθήσεις που έχουν πλήξει την περιοχή το τελευταίο διάστημα καθιστούν τη λειτουργία της γραμμής επικίνδυνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, η γραμμή θα παραμείνει κλειστή μέχρι να επαναξιολογηθούν οι συνθήκες και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες στον χώρο του όρους Χελμού. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, η απόφαση βασίζεται στα έντονα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν κατολισθήσεις μεγάλων βράχων προς τις σιδηροτροχιές. Ήδη έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφονται συχνές διακοπές κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κακοκαιρίας, καθώς και επαναλαμβανόμενες βλάβες στο τροχαίο υλικό.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «μέχρι σήμερα, ο ΟΣΕ έχει λάβει μέτρα όπως:

Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν από κάθε δρομολόγιο σε ημέρες έντονης βροχόπτωσης, ώστε να απομακρύνονται φερτά υλικά.

Παρουσία τεχνικού ή τεχνίτη σε κάθε δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεση συνδρομή σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που αφορά στην υποδομή.

Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή.

Σύμπτωση με τις εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια

Με μια ειρωνεία της τύχης, η αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού συμπίπτει χρονικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα Καλάβρυτα για τα 130 χρόνια λειτουργίας του ιστορικού σιδηρόδρομου. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε πρόσφατα και η διοίκηση του ΟΣΕ.

Παράλληλα, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Διακοπτό, με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΣΕ και της Hellenic Train, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις και τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής.