Πληρωμές ενισχύσεων έως το τέλος Ιουνίου 2026 προγραμματίζει η ΑΑΔΕ για τους αγρότες, ανοίγοντας το ημερολόγιο των καταβολών για το β’ τρίμηνο του έτους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο αιτήσεις του 2025 όσο και εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά από τον Απρίλιο έως και το τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα δουν το πρώτο κύμα πληρωμών έως τις 9 Απριλίου 2026. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται εκκρεμότητες από αιτήσεις των ετών 2016 και 2017 για τη βασική ενίσχυση, καθώς και αιτήσεις του 2025 για τη βασική εισοδηματική στήριξη, την αναδιανεμητική ενίσχυση, τις ενισχύσεις βάμβακος, το καθεστώς για αγρότες νεαρής ηλικίας, τα συνδεδεμένα καθεστώτα χωρίς παράδοση και την εξισωτική αποζημίωση.

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Απριλίου 2026 και αφορά τους εφοδιασμούς των Μικρών Νησιών Αιγαίου για αιτήσεις του 2025. Έναν μήνα αργότερα, έως τις 30 Μαΐου 2026, θα ακολουθήσουν νέες καταβολές που σχετίζονται τόσο με παλαιές εκκρεμότητες του 2018 στη βασική ενίσχυση όσο και με αιτήσεις του 2025 για συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη με παράδοση προϊόντος και για τα οικολογικά σχήματα.

Το μεγαλύτερο πακέτο πληρωμών μετατίθεται έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σε αυτό εντάσσονται δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν πληρωμές για δάσωση, νιτρορύπανση, καλή μεταχείριση των χοίρων, κομφούζιο, σηροτροφία, εξισωτική ενίσχυση, διατήρηση αυτόχθονων φυλών ζώων και μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία.

Στο ίδιο πακέτο του Ιουνίου προβλέπονται επίσης πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, τα συνδεδεμένα καθεστώτα με και χωρίς παράδοση, τα οικολογικά σχήματα, την αναδιανεμητική ενίσχυση και το καθεστώς για αγρότες νεαρής ηλικίας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ειδικά προγράμματα για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου, όπως οι ενισχύσεις για μαστίχα Χίου, τοματάκι Σαντορίνης, αγκινάρα Τήνου, παραδοσιακά τυριά, μελισσοκομία, αμπελοοινικό τομέα και άλλες στοχευμένες παραγωγές.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες θα πραγματοποιούνται μετά από διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους πραγματικούς και νόμιμους δικαιούχους. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας για την προστασία των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.