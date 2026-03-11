Η τιμή του μη οδικού πετρελαίου αυξάνεται δραματικά, διπλασιάζοντας σχεδόν το κόστος λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων

Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή αρχίζει ήδη να επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα. Η σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας, που συνδέεται με την αστάθεια στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο της τιμής του αγροτικού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων.

Στη Γαλλία, πολλοί αγρότες δηλώνουν ότι το κόστος του GNR (Gasoil Non Routier), δηλαδή του μη οδικού ντίζελ που χρησιμοποιείται σε τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα, έχει αυξηθεί απότομα από την αρχή της σύγκρουσης στην περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της αγροτικής οργάνωσης Coordination Rurale, η τιμή του καυσίμου αυξήθηκε από περίπου 700 ευρώ στα 900 ευρώ ανά 1.000 λίτρα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχεδόν διπλάσιο κόστος για τους παραγωγούς

Για τους αγρότες, η αύξηση αυτή έχει άμεσο και καθημερινό οικονομικό αντίκτυπο. Ένας παραγωγός δημητριακών από το χωριό Fresnoy-le-Luat, στο διαμέρισμα Oise, περιγράφει την κατάσταση με χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Όπως εξηγεί, πριν από την κρίση ένα γέμισμα δεξαμενής για το τρακτέρ του κόστιζε περίπου 150 ευρώ. Σήμερα το ίδιο γέμισμα φτάνει περίπου τα 280 ευρώ. Στην καθημερινή του εργασία χρησιμοποιεί τρία τρακτέρ, τα οποία καταναλώνουν συνολικά μεταξύ 300 και 400 λίτρων καυσίμου την ημέρα.

Η χρονική συγκυρία καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο σοβαρό, καθώς η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για τη σπορά των δημητριακών. Οι αγρότες δεν μπορούν να καθυστερήσουν τις εργασίες τους, ακόμη και αν το κόστος αυξάνεται σημαντικά.

Αγροτικές εργασίες χωρίς περιθώριο αναμονής

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι η γεωργία δεν μπορεί να «παγώσει» λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Αν η σπορά δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, η ζημιά για την παραγωγή και την οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης θα είναι σημαντική.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σπέρνουμε. Αν δεν σπείρουμε, η επιχείρηση χάνει τη χρονιά», εξηγεί ο αγρότης, επισημαίνοντας ότι το καύσιμο αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία της γεωργικής δραστηριότητας.

Ανησυχία για οικονομική ασφυξία

Η αύξηση του κόστους ενέργειας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί αγρότες αντιμετωπίζουν ήδη πιέσεις στη ρευστότητα. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, τα οικονομικά περιθώρια έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.