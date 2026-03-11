Ένα βίντεο με μια ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, μέλος της ομάδας ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε viral, αφήνοντας πολλούς έκπληκτους με το πόσο νέα είναι.

Στο πλάνο, η εντυπωσιακή πράκτορας με τα μαύρα γυαλιά και την αλογοουρά εμφανίζεται ενώ ο Τραμπ φεύγει από ένα βενζινάδικο στην Καλιφόρνια.

«Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών», σχολίασε χρήστης στα social media. Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως μοιάζει με την «ημέρα να πάρεις την κόρη σου στη δουλειά».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, να περάσουν μία εξαιρετικά απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση, να εκπαιδευτούν στη χρήση όπλων, και να εργάζονται υπό έντονη πίεση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα