Ένα βίντεο με μια ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, μέλος της ομάδας ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε viral, αφήνοντας πολλούς έκπληκτους με το πόσο νέα είναι.

Στο πλάνο, η εντυπωσιακή πράκτορας με τα μαύρα γυαλιά και την αλογοουρά εμφανίζεται ενώ ο Τραμπ φεύγει από ένα βενζινάδικο στην Καλιφόρνια.

🇺🇸 A female Secret Service agent went viral after appearing in footage as Trump was leaving in his car. She does look a bit too young I have to admit… pic.twitter.com/Gjw5TBCqJH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 11, 2026nai

«Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών», σχολίασε χρήστης στα social media. Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως μοιάζει με την «ημέρα να πάρεις την κόρη σου στη δουλειά».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, να περάσουν μία εξαιρετικά απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση, να εκπαιδευτούν στη χρήση όπλων, και να εργάζονται υπό έντονη πίεση.