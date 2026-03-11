Η ρητορική ρατσιστικού μίσους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων πολιτικών αξιωματούχων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης, τροφοδοτεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με έκθεση οργάνου εποπτείας του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) εκφράζει βαθιά ανησυχία για την αύξηση μιας «ρητορικής ρατσιστικού μίσους» και τη χρήση «απάνθρωπου λόγου» και στερεοτύπων που στοχεύουν μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στις ΗΠΑ.

Στην έκθεσή της, η επιτροπή σημειώνει ότι οι ομάδες αυτές έχουν χαρακτηριστεί «εγκληματίες ή μάστιγα από πολιτικούς αξιωματούχους και επιδραστικές δημόσιες προσωπικότητες στο ανώτατο επίπεδο του κράτους, κυρίως από τον πρόεδρο του». Η κατάσταση αυτή, όπως προειδοποιεί, «ενθαρρύνει τη μισαλλοδοξία και μπορεί να υποκινεί τη φυλετική διάκριση και εγκλήματα μίσους».

Η CERD καλεί την Ουάσινγκτον να «αναλάβει τις ευθύνες της», διενεργώντας αποτελεσματικές, ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για όλες τις φερόμενες παραβιάσεις. Ζητά επίσης δημόσια καταδίκη των φυλετικών διακρίσεων και της ρητορικής μίσους.

Ανησυχία για τις επιχειρήσεις της ICE και τις απελάσεις

Η επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκφράζει ανησυχία για τη συστηματική χρήση φυλετικού προφίλ από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), των τελωνείων και άλλων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις καταστολής υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Η στόχευση «ανθρώπων ισπανικής / λατινοαμερικάνικης, αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής» και οι αυθαίρετοι έλεγχοι ταυτοτήτων έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με την έκθεση, σε μαζικές συλλήψεις προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών.

Από τον Ιανουάριο του 2025, ημερομηνία επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, τουλάχιστον 675.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί, αναφέρει η CERD. Η επιτροπή καταγγέλλει επίσης «υπερβολική χρήση βίας» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχου, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους υπό κράτηση ή σε επιχειρήσεις της ICE.

Η παρέμβαση της ACLU και τα γεγονότα στη Μινεσότα

Η έκθεση της CERD συνδέεται με επείγον αίτημα που υπέβαλε τον Φεβρουάριο η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Η οργάνωση ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μινεσότα, όπου δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών της υπηρεσίας μετανάστευσης τον Ιανουάριο.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδοποίησης και επείγουσας δράσης της CERD, που επιτρέπει την παρέμβαση σε επείγοντα ζητήματα μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεων.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες, ανάμεσά τους και της ICE, πραγματοποίησαν νωρίτερα φέτος στη Μινεσότα εβδομάδες μαζικών επιδρομών και συλλήψεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ ως επιχειρήσεις κατά εγκληματιών.

Η επιχείρηση έληξε τον περασμένο μήνα, μετά την έντονη κοινωνική αντίδραση που προκάλεσαν οι φόνοι δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, καθώς και η σύλληψη ενός πεντάχρονου παιδιού στη Μινεάπολη.

Απάνθρωπες συνθήκες στα κέντρα κράτησης

Η CERD καταγγέλλει τη δραστική αύξηση των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης μεταναστών, από 40.000 στα τέλη του 2024 σε περίπου 73.000 στις αρχές του 2026. Η επιτροπή εκφράζει έντονη ανησυχία για πληροφορίες περί «απάνθρωπων συνθηκών και ανεπαρκούς ιατρικής μέριμνας».

Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 29 μετανάστες πέθαναν το 2025 και άλλοι έξι τον Ιανουάριο ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση. Η επιτροπή εκφράζει επίσης προβληματισμό για την απόφαση της Ουάσινγκτον να καταργήσει παλαιότερες οδηγίες που περιόριζαν τις επιχειρήσεις ελέγχου και συλλήψεων κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και θρησκευτικά ιδρύματα.

Στις συστάσεις της, η CERD ζητά την άμεση αναστολή αυτών των επιχειρήσεων και την επανεξέταση των νομοθετικών μέτρων που υιοθετήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025, με γνώμονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.