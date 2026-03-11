Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα αύξηση της παραγωγής τους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι θα δείτε να ανακοινώνουν όλες ότι αύξησαν την παραγωγή, ξέρετε, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Μπέργκαμ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή έρχεται «σε απάντηση για τις ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή» και λόγω της ανόδου των τιμών.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «είναι εύλογο» να αναμένει κανείς πως και η Βενεζουέλα θα συμβάλει στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.