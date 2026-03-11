Επτά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, την ώρα που η υπόλοιπη αποστολή επέστρεφε στη χώρα τους. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς μία από τις παίκτριες που είχαν αιτηθεί άσυλο άλλαξε την απόφασή της.

Η υπόθεση προέκυψε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στο Ιράν η στάση της εθνικής ομάδας στο Ασιατικό Κύπελλο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν τις ποδοσφαιρίστριες ακόμη και «προδότριες πολέμου», προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και έπειτα από σχετική προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ, η αυστραλιανή κυβέρνηση προσέφερε τη δυνατότητα ασύλου στα μέλη της αποστολής. Επτά από αυτές επέλεξαν αρχικά να παραμείνουν στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι η ίδια προσφορά έγινε και προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, χωρίς την παρουσία συνοδών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Αυστραλία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μεταφορά των οικογενειών τους από το εξωτερικό, εάν αποφασίσουν να ζητήσουν άσυλο.

Η υπόλοιπη αποστολή αναχώρησε από το Σίδνεϊ και έφτασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη Μαλαισία, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, σύμφωνα με φωτογραφίες του AFP.

Σύμφωνα όμως με νεότερες πληροφορίες που αποκάλυψε ο Τόνι Μπερκ, μία από τις επτά γυναίκες που είχαν ζητήσει άσυλο άλλαξε γνώμη και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη παίκτρια επικοινώνησε με τις ιρανικές αρχές και αποκάλυψε την τοποθεσία όπου διέμεναν οι υπόλοιπες συμπαίκτριές της, γεγονός που οδήγησε τις αυστραλιανές αρχές να τις μετακινήσουν για λόγους ασφαλείας.

Ο Μπερκ εξήγησε ότι η γυναίκα «μίλησε με ορισμένες συμπαίκτριές της που είχαν ήδη φύγει και στη συνέχεια άλλαξε γνώμη». Παράλληλα τόνισε ότι στην Αυστραλία «οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν γνώμη» και ότι οι αρχές σεβάστηκαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε την απόφασή της.

Last night I travelled to Brisbane and Sydney in case any additional members of the Iranian women’s football team wanted to seek assistance from Australia. — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παίκτρια επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. «Από εκείνη τη στιγμή η πρεσβεία γνώριζε την τοποθεσία των υπολοίπων, γι’ αυτό και έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Tην Τρίτη, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει μέσω ανάρτησης ότι η χώρα «θα υποδεχθεί την ομάδα με ανοιχτές αγκάλες», κατηγορώντας παράλληλα την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «κρατά όμηρους τους αθλητές μας». Στο ίδιο μήνυμα διαβεβαίωνε τις ποδοσφαιρίστριες ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, το Ιράν σας περιμένει».