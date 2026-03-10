Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία, αφού κατάφεραν να διαφύγουν από τους συνοδούς τους, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σε ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (10.03.2026), οι πέντε αθλήτριες φαίνονται να τρέχουν κάτω από τις σκάλες του ξενοδοχείου, ενώ οι φρουροί τους τις καταδιώκουν. Κατάφεραν να απομακρυνθούν λίγο πριν κλειδωθεί η πόρτα του γκαράζ.

Τι δήλωσε η δικηγόρος τους

Η δικηγόρος των πέντε γυναικών, Τίνα Κορντροσταμί, δήλωσε σε αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι αθλήτριες επιχείρησαν να φύγουν μέσω του πάρκινγκ, χρησιμοποιώντας την έξοδο κινδύνου του κτιρίου.

Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν την απουσία τους, επικράτησε αναστάτωση. Οι φρουροί, σύμφωνα με την πλατφόρμα Nexta, κατέβηκαν εσπευσμένα τις σκάλες, καθώς δεν είχαν χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, γεγονός που φέρεται να καθυστέρησε την καταδίωξη.

Αναστατωμένοι όλοι στην αποστολή

Στο λόμπι του ξενοδοχείου επικράτησε έντονη κινητοποίηση, με τους φρουρούς εμφανώς απογοητευμένους, καθώς είχαν αποτύχει να κρατήσουν τις παίκτριες υπό περιορισμό. Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση και εντός της υπόλοιπης αποστολής.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, μέλη της ιρανικής ομάδας που περίμεναν την πτήση τους με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μίλησαν στη «Sydney Morning Herald». Πολλές από τις παίκτριες, που δεν κατονομάστηκαν, εξέφρασαν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία γυναίκα απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Σε ερώτηση αν η ίδια θα ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν θεωρεί το Ιράν ασφαλές, απάντησε μόνο: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

7 παίκτριες πήραν άσυλο

Τουλάχιστον επτά παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, μετά τον αποκλεισμό τους στη φάση των ομίλων του Ασιατικού Κυπέλλου, σύμφωνα με το ABC Brisbane. Πέντε έλαβαν άσυλο χθες, ενώ τουλάχιστον άλλες δύο, οι Μοχαντέσε Ζόλφι και Γκόλνους Κοσραβί, φέρονται να πήραν την ίδια απόφαση στη συνέχεια.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που ακολούθησε την άρνηση αρκετών μελών της εθνικής ομάδας γυναικών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας.

Τι είχε συμβεί και δεν ήθελαν να γυρίσουν

Ορισμένες παίκτριες είχαν χαρακτηριστεί ως «προδότριες» από την ιρανική κρατική τηλεόραση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τον κίνδυνο δίωξης και διώξεων κατά την επιστροφή τους στο Ιράν. Πάντως, το ιρανικό ΥΠ.ΕΞ. κάλεσε τις παίκτριες να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, μέσω του υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, ανέφερε ότι οι παίκτες μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και τους δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για να αποφασίσουν ελεύθερα για την κατάστασή τους.