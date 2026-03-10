Η Ευρώπη έχει πλέον καταστεί η μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στον κόσμο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Stockholm International Peace Research Institute για το διάστημα 2021-2025. Το συνολικό παγκόσμιο εμπόριο όπλων αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, ενώ η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που απορρόφησε σχεδόν το 10% των παγκόσμιων μεταφορών όπλων, σε συνδυασμό με την αντίληψη της απειλής από τη Ρωσία, ώθησε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μαζικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 27% συνολικά και κατά 217% προς την Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική ισχύ των κρατών της Γηραιάς Ηπείρου.

Η Ρωσία, αντίθετα, υπέστη σημαντική πτώση των εξαγωγών της, με μείωση 64% και μερίδιο μόλις 6,8% στο παγκόσμιο εμπόριο όπλων. Παρά τη στροφή σε αμερικανικό εξοπλισμό, η Ευρώπη εξακολουθεί να επενδύει στην εγχώρια παραγωγή και επωφελείται από τα νέα κίνητρα της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, καλύπτοντας το 42% όλων των διεθνών μεταφορών και προμηθεύοντας 99 χώρες σε πέντε ηπείρους. Για πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Ευρώπη αποτέλεσε τον μεγαλύτερο προορισμό των αμερικανικών εξαγωγών, ξεπερνώντας τη Μέση Ανατολή.

Η Ασία και η Ωκεανία, παρά τη δεύτερη θέση με 31% των εισαγωγών, κατέγραψαν πτώση 20% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, κυρίως λόγω της Κίνας, η οποία μείωσε τις εισαγωγές της κατά 72% χάρη στην εγχώρια παραγωγή. Στη Λατινική Αμερική οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 31%, με κύριο μοχλό τη Βραζιλία.

Οι αναλυτές του SIPRI υπογραμμίζουν ότι οι εξαγωγές όπλων δεν αποτελούν απλώς επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά κρίσιμο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, επηρεάζοντας ισορροπίες ασφαλείας, γεωπολιτικές συμμαχίες και στρατηγικές αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο.