Μια από τις πιο φιλόδοξες ιδέες στον κόσμο της τεχνολογίας φαίνεται να πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα: Την αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων μέσα σε DNA.

Ερευνητές από το University of Missouri στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πρόοδο στην ανάπτυξη ενός «DNA σκληρού δίσκου», μιας τεχνολογίας που θα μπορούσε θεωρητικά να αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών για εκατοντάδες χρόνια, σε εξαιρετικά μικρό χώρο.

Η βασική ιδέα είναι εντυπωσιακά απλή αλλά τεχνολογικά πολύπλοκη: αντί τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε μαγνητικούς δίσκους ή σε ηλεκτρονικές μνήμες, μετατρέπονται σε αλληλουχίες DNA – δηλαδή στο ίδιο μοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η φύση για να αποθηκεύει τις γενετικές πληροφορίες κάθε ζωντανού οργανισμού.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει αποθήκευση δεδομένων με απίστευτη πυκνότητα, πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε σημερινή τεχνολογία, ενώ τα δεδομένα θα μπορούσαν να διατηρηθούν αναλλοίωτα για αιώνες χωρίς την ανάγκη συνεχούς ενέργειας ή ψύξης.

Η έρευνα καθοδηγείται από τον καθηγητή Li‑Qun Andrew Gu, ο οποίος επισημαίνει ότι το DNA αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης που υπάρχουν στη φύση. Όπως εξηγεί, το ίδιο το μόριο έχει εξελιχθεί για να διατηρεί με ακρίβεια τις πληροφορίες της ζωής μέσα σε έναν εξαιρετικά μικρό και ανθεκτικό φορέα.

Η ομάδα του πανεπιστημίου επιχείρησε να αξιοποιήσει αυτή τη φυσική ιδιότητα για ψηφιακά δεδομένα, αναπτύσσοντας μια τεχνική που ονομάζεται «frameshift encoding». Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα δυαδικά δεδομένα των υπολογιστών μετατρέπονται σε αλληλουχίες των τεσσάρων βασικών νουκλεοτιδίων του DNA: A, C, G και T.

Αφού δημιουργηθούν αυτές οι αλληλουχίες, μπορούν να συντεθούν σε μικροσκοπικές αλυσίδες DNA που λειτουργούν ως αποθηκευτικά μέσα. Στη συνέχεια, η ανάγνωση των δεδομένων γίνεται μέσω ειδικών αισθητήρων νανοπόρων. Καθώς το DNA περνά μέσα από αυτούς τους νανοπόρους, προκαλεί μικροσκοπικές αλλαγές στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες ανιχνεύονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα και μεταφράζονται ξανά σε ψηφιακά δεδομένα.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη προσέγγιση από προηγούμενα πειράματα DNA αποθήκευσης είναι η δυνατότητα επανεγγραφής. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα συστήματα DNA storage λειτουργούσαν μόνο ως αρχειακά μέσα: τα δεδομένα μπορούσαν να αποθηκευτούν, αλλά όχι να τροποποιηθούν εύκολα.

Η νέα μέθοδος στοχεύει να επιτρέψει κάτι που θυμίζει τη λειτουργία ενός συμβατικού σκληρού δίσκου: διαγραφή, επεξεργασία και επανεγγραφή δεδομένων, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την πρακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η προοπτική αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια εποχή όπου η παραγωγή δεδομένων αυξάνεται εκθετικά. Υπολογίζεται ότι τα παγκόσμια δεδομένα θα φτάσουν εκατοντάδες ζεταμπάιτ μέσα στις επόμενες δεκαετίες, ενώ τα σημερινά data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία και την ψύξη τους.

Το “DNA storage” θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει μια λύση. Σε μοριακό επίπεδο, η πυκνότητα αποθήκευσης είναι τεράστια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μια ποσότητα DNA στο μέγεθος μιας σταγόνας νερού θα μπορούσε να αποθηκεύσει δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες terabytes δεδομένων.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα διερευνούν την τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στους σημαντικούς παίκτες βρίσκονται η Microsoft και ερευνητικές ομάδες από το Massachusetts Institute of Technology και το University of Washington, που έχουν πραγματοποιήσει πειράματα αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων σε DNA.

Ωστόσο, παρά τις τεχνολογικές υποσχέσεις, η πραγματικότητα παραμένει πολύ μακριά από την εμπορική χρήση. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το κόστος. Η σύνθεση και η ανάγνωση DNA είναι σήμερα εξαιρετικά ακριβές διαδικασίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γαλλική εταιρεία Biomemory, η οποία ήδη διαθέτει πειραματικά προϊόντα αποθήκευσης DNA. Μια κάρτα που μπορεί να αποθηκεύσει μόλις 1 kilobyte δεδομένων κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια, ποσό που καθιστά την τεχνολογία πρακτικά απαγορευτική για καθημερινή χρήση.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, η αποθήκευση μόλις 5 megabytes θα κόστιζε εκατομμύρια δολάρια, κάτι που δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται η τεχνολογία από την εμπορική βιωσιμότητα.

Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Οι επιστήμονες πρέπει να βελτιώσουν την ταχύτητα εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων, να μειώσουν το κόστος σύνθεσης DNA και να δημιουργήσουν συσκευές αρκετά μικρές και αξιόπιστες ώστε να χρησιμοποιούνται σε πραγματικές εφαρμογές.

Ο στόχος των ερευνητών είναι να φτάσουν κάποια στιγμή σε μια συσκευή μεγέθους USB, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί όπως ένας κανονικός σκληρός δίσκος αλλά με αποθηκευτική διάρκεια που θα μετριέται σε αιώνες αντί για χρόνια.

Αν η τεχνολογία εξελιχθεί, οι πρώτοι χρήστες πιθανότατα δεν θα είναι οι απλοί καταναλωτές αλλά οργανισμοί που χρειάζονται μακροχρόνια αρχειοθέτηση δεδομένων: κυβερνήσεις, εθνικά αρχεία, ερευνητικά κέντρα και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η υπόσχεση είναι εντυπωσιακή: δισεκατομμύρια terabytes αποθηκευμένα σε μικροσκοπικούς όγκους, χωρίς ενεργειακό κόστος συντήρησης και με διάρκεια ζωής που θα μπορούσε να ξεπερνά πολλούς ανθρώπινους πολιτισμούς.

Ωστόσο, προς το παρόν το “DNA hard drive” παραμένει κυρίως ένα ερευνητικό όραμα. Οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι, αλλά αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση από το εργαστήριο στην καθημερινή τεχνολογία θα απαιτήσει χρόνια ανάπτυξης, σημαντικές επενδύσεις και πολλές ακόμη επιστημονικές ανακαλύψεις.

Αν όμως οι δυσκολίες ξεπεραστούν, το μέλλον της αποθήκευσης δεδομένων ίσως να μην βρίσκεται σε μεταλλικούς δίσκους ή σε κέντρα δεδομένων, αλλά μέσα στο ίδιο το μόριο που κουβαλά την πληροφορία της ζωής.