«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 11, 2026

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν ανακηρυχθεί οι:

José Andrés, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»

Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλαθοσφαιριστής

Marc Gjidara, νομικός και ακαδημαϊκός

Sandra Lejniece, ιατρός, επιστήμονας και ακαδημαϊκή ηγέτιδα

Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Viviane Reding, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου και πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton και Laurence Joseph Mullen Jr., μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2

«Η Ευρώπη χτίστηκε πάντα από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφυρώνουν διαφορές, καταρρίπτουν εμπόδια, ανατρέπουν δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν στο να οικοδομηθεί», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα εξέχοντα μέλη για το ΕυρωπαΪκό Τάγμα Αξίας βρίσκονται η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντίμιρ Ζελένσκι και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα.