Νέους κωδικούς που οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και φορολογούμενους με ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα τα οποία αποκτούν το δικό τους εισόδημα περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν φέτος περίπου 9 εκατ. φορολογούμενοι.

Η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου ενώ πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη για υποβολή.

Φέτος, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι έχουν «κουρευτεί» τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, οι νέες μητέρες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα, δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του φορολογούμενου που έχουν δικό τους εισόδημα ενώ μειώνεται στο μισό το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Δόσεις

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Οσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο μέχρι το τέλος Ιουλίου κερδίζουν έκπτωση που κυμαίνεται από 2% έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης ως εξής: 4% εάν η δήλωση υποβληθεί έως 30 Απριλίου, 3% εάν η δήλωση υποβληθεί έως 15 Ιουνίου, 2% εάν η δήλωση υποβολή έως 15 Ιουλίου.

Οι αλλαγές στο Ε1

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή οι αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης αφορούν τα εξής:

1. Οι κωδικοί 045-046 για την εξαίρεση από τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών συμπληρώνονται από νέες μητέρες – επαγγελματίες οι οποίες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια.

2. Προστέθηκε νέος κωδικός 079 που καταργεί την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για τα ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολή/σχολείο/ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή είναι άνεργα εγγεγραμμένα στη ΔΥΠΑ, ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία και αποκτούν δικό τους εισόδημα.

3. Τροποποιήθηκαν οι στήλες των κωδικών 419-420 για το ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν (πλέον ζητείται ΑΦΜ ιδιοκτήτη, επιφάνεια σε τ.μ. και αριθμός δήλωσης μίσθωσης).