Η ενηλικίωση φέρνει μαζί της και τις πρώτες φορολογικές υποχρεώσεις. Αν συμπλήρωσες τα 18 μέσα στο 2025, δες παρακάτω αν ανήκεις σε αυτούς που πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση φέτος και τι πρέπει να προσέξεις.

1. Πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης;

Η βασική αρχή της ΑΑΔΕ είναι ότι υποχρέωση έχουν όσοι απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα (έστω και 0,01€). Συγκεκριμένα, πρέπει να υποβάλεις δήλωση αν:

Έχεις δικό σου εισόδημα: Αν εργάστηκες (μισθωτός, μπλοκάκι), έλαβες επιδόματα, ενοίκια ή κέρδη από μετοχές/ομόλογα το 2025.

Έχεις περιουσιακά στοιχεία (Τεκμήρια): Αν έχεις στο όνομά σου αυτοκίνητο ή κάποιο ποσοστό σε ακίνητο.

Δεν συγκατοικείς με τους γονείς: Αν μένεις σε δικό σου σπίτι (ιδιόκτητο ή παραχωρημένο) ή φιλοξενείσαι από τρίτο (όχι τους γονείς σου).

Έχεις κάνει έναρξη επαγγέλματος: Αν ίδρυσες επιχείρηση εντός του 2025.

Είσαι έγγαμος: Η οικογενειακή κατάσταση κατά τον χρόνο της δήλωσης παίζει ρόλο.

2. Ποιοι εξαιρούνται (Δεν κάνουν δήλωση)

Δεν χρειάζεται να υποβάλεις δήλωση αν ισχύουν όλα τα παρακάτω:

Δεν είχες κανένα εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό).

Δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία (π.χ. αυτοκίνητο) στο όνομά σου.

Φιλοξενείσαι από γονείς ή συγγενείς.

Είσαι φοιτητής χωρίς εισόδημα (ακόμα κι αν νοικιάζεις σπίτι σε άλλη πόλη).

3. Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσέξεις

Η Φοιτητική Κατοικία

Αν σπουδάζεις σε άλλη πόλη και δεν έχεις εισόδημα, το σπίτι που νοικιάζεις θεωρείται δευτερεύουσα κατοικία του γονέα.

Tip: Ακόμα κι αν το μισθωτήριο είναι στο όνομά σου, η δαπάνη δηλώνεται στη δήλωση του γονέα, εφόσον παραμένεις «εξαρτώμενο μέλος».

Το “Μαχητό” Τεκμήριο του Αυτοκινήτου

Αν έχεις αυτοκίνητο αλλά δεν έχεις εισόδημα, προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό μπορείς να το αμφισβητήσεις αν αποδείξεις ότι:

Συγκατοικείς με συγγενείς α’ βαθμού που σε στηρίζουν οικονομικά.

Υπηρετείς τη στρατιωτική σου θητεία.

Είσαι άνεργος και δικαιούσαι βοήθημα.

4. Τα πρώτα βήματα: ΑΦΜ και Taxisnet

Για να ξεκινήσεις τη διαδικασία, χρειάζεσαι πρόσβαση στο σύστημα.

Χρήσιμη Διευκρίνιση

Αν επιλέξεις να υποβάλεις δήλωση χωρίς να έχεις εισόδημα (μηδενική), δεν θα επιβαρυνθείς με την “ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη”. Αυτή ενεργοποιείται μόνο αν δηλώσεις έστω και ένα ευρώ εισόδημα.