Φέτος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή. Πρόκειται κυρίως για όσους λαμβάνουν μισθούς ή συντάξεις, οι οποίοι θα μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν τη δήλωση απευθείας. Αν δεν προχωρήσουν οι ίδιοι στην υποβολή, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τη δήλωση μετά το Πάσχα, εξασφαλίζοντας ότι δεν χάνεται η ανώτατη έκπτωση φόρου 4% για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα οι οποίοι θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 16 Μαρτίου, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, να διορθώσουν λάθη και να αποφύγουν εκπλήξεις στην εκκαθάριση του φόρου.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τα στοιχεία του Ε1, του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης, θα προσυμπληρωθούν με βάση τα αρχεία που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail.

Στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

Σε κοινές δηλώσεις συζύγων, εφόσον δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσει λάθη. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου 2026. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ. Διορθώσεις μετά την εκκαθάριση γίνονται μόνο μέσω τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Τα SOS που κοστίζουν ακριβά

Επίσης, κρίσιμα σημεία ελέγχου αποτελούν: