Ρωσική επίθεση με drones σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας εναντίον του Χαρκόβου και της Ντνίπρο, προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων από 20 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στο Χάρκοβο, ρωσικό drone χτύπησε περιοχή κοντά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών, τραυματίζοντας επτά άτομα. Όπως ανέφεραν ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοβ και η αστυνομία, από την έκρηξη έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν πυρκαγιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Τερέχοβ σημείωσε ότι δεύτερη επίθεση με drone στην πόλη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο ανάμεσα σε κτίρια.

Στην πόλη Ντνίπρο, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο αγόρι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Ολεξάντρ Γκάνζα, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν συντρίμμια στους δρόμους και κατεστραμμένες προσόψεις κτιρίων.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο, Μπόρις Φιλάτοφ, δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ πολυώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική επίθεση.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα δέχθηκε συνολικά επίθεση με 137 drones, εκ των οποίων τα 122 εξουδετερώθηκαν ή καταρρίφθηκαν.