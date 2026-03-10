Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τον συντονισμό των πολεμικών σχεδίων του Ιράν. Ο Γουίτκοφ, κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μίλησε σχετικά σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Ας δούμε αν οι Ιρανοί θέλουν να συζητήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Δηλώσεις Τραμπ για ενδεχόμενες συνομιλίες με την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, επισημαίνοντας όμως πως αυτό εξαρτάται από τους όρους που θα τεθούν. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως η Τεχεράνη επιθυμεί έντονα να ξεκινήσει διάλογο.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πέρα από τις προσδοκίες». Όπως σημείωσε, εξεπλάγη από τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου με πυραύλους και drones, επαναλαμβάνοντας σχετικές δηλώσεις του από συνέντευξη Τύπου.

Αντίδραση από την Τεχεράνη

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα του «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.