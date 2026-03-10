Η CENTCOM έδωσε στη δημοσιότητα και νέα βίντεο από αεροπορικά χτυπήματα κατά πλοίων των ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

U.S. forces are degrading the Iranian regime’s ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε τη φρεγάτα Dena την Τετάρτη στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 19 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Γκάλε στη νότια Σρι Λάνκα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ναυτών και σηματοδότησε, όπως αναφέρεται, σημαντική κλιμάκωση στην καταδίωξη από την Ουάσινγκτον των πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.