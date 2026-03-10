Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε στην Τεχεράνη, μετά την απειλή της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα υποστεί τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου.

Οι στόχοι των πληγμάτων δεν είναι γνωστοί μέχρι στιγμής. Οι εκρήξεις, τουλάχιστον τρεις, που σημειώθηκαν γύρω στις 20.30, τοπική ώρα, ακούστηκαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στα βόρεια της πόλης είπε ότι έτριζαν τα τζάμια των παραθύρων στο διαμέρισμά του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα και νωρίτερα το απόγευμα.

Κάτοικοι της Τεχεράνης που μίλησαν στο AFP είπαν ότι τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα περισσότερα γραφεία, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με δυσκολία, μόνο το τοπικό Intranet λειτουργεί και η επικοινωνία με το εξωτερικό παραμένει σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με μια κάτοικο υπάρχουν «ένοπλοι άνδρες στους δρόμους», οι οποίοι επιβαίνουν σε «μεγάλα οχήματα» και «το μόνο που μπορείς να δεις από αυτούς είναι τα μάτια τους».

«Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, συνηθίζουν να ζουν έτσι και προσαρμόζονται», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.